„Caren Miosga“ heute am 12. Januar 2025: Gäste beim Thema Bundestagswahl

„Caren Miosga“ geht heute am 12. Januar 2025 mit einer neuen Ausgabe auf Sendung. Moderatorin und Namensgeberin der Talkshow ist Caren Miosga, die sonntags regelmäßig wechselnde Gäste zu sich ins Studio einlädt, um mit ihnen über aktuelle und relevante Themen zu sprechen - hauptsächlich solche aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Bei den anwesenden Gästen handelt es sich entweder um Persönlichkeiten, die in ebendiesen Bereichen tätig sind oder um Journalistinnen und Journalisten. Darüber hinaus werden die Zuschauerinnen und Zuschauer stets mit Erklärungen oder kleinen Reportagen zu den angesprochenen Themen versorgt, damit sie einen möglichst umfassenden Einblick in die diskutierten Angelegenheiten erhalten.

Worüber wird in der heutigen Folge vom 12. Januar 2025 bei „Caren Miosga“ gesprochen? Welche Gäste sind diesmal bei der Moderatorin im Studio zugegen? Alle Infos rund um Thema, Gäste, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 12. Januar 2025

Das große Thema, das heute im Rahmen der Folge besprochen wird, lautet diesmal wie folgt: „Schon wieder GroKo? Was Union und SPD für Deutschland wollen“. Im Fokus der heutigen Sendung steht also die bevorstehende Bundestagswahl am 23. Februar. Klar ist bereits jetzt: Die politischen Weichenstellungen könnten kaum entscheidender sein. Gemeinsam mit ihren Gästen widmet sich Caren Miosga am 12. Januar 2025 unter anderem diesen Fragen: Wie sehen die Steuer- und Investitionskonzepte der Parteien aus und welche weiteren Schritte braucht die deutsche Wirtschaft, um wieder zu wachsen? Welche Lehren lassen sich aus dem Anschlag von Magdeburg ziehen? Und wie kann die Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat wieder stärken?

„Caren Miosga“: Gäste heute am 12. Januar 2025

Drei Gäste sind heute bei Caren Miosga im Studio zugegen. Hier einmal die Teilnehmer der Talkrunde vom 12. Januar 2025 im Überblick:

Saskia Esken (SPD-Parteivorsitzende): Wenige Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD mit schlechten Umfrageergebnissen zu kämpfen. Die Co-Vorsitzende Saskia Esken hofft ihrerseits auf eine schnelle Kehrtwende im Rennen um die Kanzlerschaft. Die Partei legt in ihrem Wahlprogramm ein besonderes Augenmerk auf die Wirtschaft. Auch die soziale Gerechtigkeit steht wieder im Vordergrund: Eine Steuerreform soll 95 Prozent der Bürger entlasten, im Gegenzug sollen Top-Verdiener und Vermögende stärker finanziell belastet werden.

Reiner Haseloff (Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, CDU): Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und damit dienstältester Regierungschef der Länder. Nach dem verheerenden Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt war er als Krisenmanager gefordert. Für die kommende Bundestagswahl wollen die Christdemokraten das Thema Wirtschaft in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs stellen. Mit einer “Agenda 2030” plant die Union eine große Steuerreform, um Bürger zu entlasten und die Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zu bringen.

Veit Medick (Leiter Politikressort „Stern“): Medick beobachtet den Wahlkampf der Parteien und analysiert die Programme von Union und SPD. Bei den Steuer- und Wirtschaftsplänen kritisiert er auf beiden Seiten insbesondere die nicht ausreichende Gegenfinanzierung. Insgesamt wünscht er sich mehr Mut in den Programmen, um wirklich den für das Land nötigen Aufbruch erzeugen zu können. „Die regelbasierte Ordnung bricht auseinander und unser Exportmodell, das Grundlage für unseren Wohlstand war, steht zur Disposition“, so der „Stern“-Politikchef.

Übertragung von „Caren Miosga“ heute im TV und Live-Stream

„Caren Miosga“ läuft heute am 12. Januar 2025 wie gewohnt ab 21.45 Uhr im Ersten. Parallel dazu können Sie die Sendung selbstverständlich auch im kostenlosen ARD-Live-Stream verfolgen.

Wiederholung von „Caren Miosga“ vom 12. Januar 2025

Sollten Sie die neue Ausgabe von „Caren Miosga“ nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Zum einen laufen zahlreiche Wiederholungen der Talkshow im Fernsehen. Hier ein Überblick:

Montag, 13. Januar 2025: 0.20 - 1.20 Uhr, NDR

Montag, 13. Januar 2025: 2.25 - 3.25 Uhr, ARD

Montag, 13. Januar 2025: 9.30 - 10.30 Uhr, phoenix

Montag, 13. Januar 2025: 20.15 - 21.15 Uhr, tagesschau24

Dienstag, 14. Januar 2025: 0.50 - 1.50 Uhr, 3sat

Zum anderen können Sie sich die Tatsache zunutze machen, dass Ihnen der Stream der Folge in der ARD-Mediathek jederzeit abrufbereit und kostenlos zur Verfügung steht.

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Die nächsten Sendetermine von „Caren Miosga“ stehen auch schon fest. Folgende Termine können Sie sich vorab bereits merken:

Sonntag, 19. Januar 2025: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 26. Januar 2025: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 2. Februar 2025: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 9. Februar 2025: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD

Sonntag, 16. Februar 2025: 21.45 - 22.45 Uhr, ARD