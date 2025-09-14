„Caren Miosga“ heute am 14. September 2025: Gäste zum Thema Sozialstaat

Die politische ARD-Talkshow „Caren Miosga“ ist seit dem 21. Januar 2024 ein fester Bestandteil des Sonntagabendprogramms im Ersten. Moderiert von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga, die zuvor sechzehn Jahre lang die „Tagesthemen“ präsentierte und der das Format seinen Namen verdankt, trat die Sendung damals die Nachfolge der Talkshow „Anne Will“ an. Das Konzept von „Caren Miosga“ unterscheidet sich nicht großartig von dem ihres Vorgängers: In jeder Folge diskutiert Caren Miosga mit verschiedenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft über aktuelle Themen aus ebendiesen Bereichen.

Produziert wird das Format von Miosgas eigener Produktionsfirma, der MIO Media GmbH, in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk (NDR). Für das Jahr 2024 waren insgesamt dreißig Ausgaben geplant, im aktuellen Kalenderjahr 2025 erhöhte der NDR die Anzahl der Sendungen auf zweiunddreißig, um auf die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 zu reagieren. Nach einer längeren Pause während der Sommerpause meldete sich „Caren Miosga“ kürzlich wieder zurück im TV.

Worum geht es in der heutigen Folge vom 14.9.25? Wie lautet das Thema der aktuellen Ausgabe von „Caren Miosga“ und welche Gäste sind diesmal im Studio zugegen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 14. September 2025

In der neuen Folge von „Caren Miosga“ heute am 14.9.25 dreht sich alles um die Zukunft des Sozialstaats. Der Titel lautet „Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinnek?“. Angesichts rekordhoher Schulden und neuer Finanzierungslücken diskutiert die Moderatorin mit ihren Gästen darüber, wie soziale Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit vereinbart werden kann. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den sozialen Fragen, die auch bei den anstehenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen eine zentrale Rolle spielen, sowie auf möglichen Wegen der Umverteilung und Finanzierung.

Wie lässt sich soziale Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden? Wie sieht zukünftig ein tragfähiger Sozialstaat aus – und woher soll das Geld dafür kommen? Diese und weitere Fragen bespricht Caren Miosga in der heutigen Episode ihrer Talkshow mit ihren Gästen.

„Caren Miosga“: Gäste heute am 14. September 2025

Folgende Gäste sind heute am 14. September 2025 bei „Caren Miosga“ im Studio mit dabei:

Heidi Reichinnek: Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die LINKE

Philippa Sigl-Glöckner: Ökonomin vom Dezernat Zukunft

Michael Bröcker: Chefredakteur bei „Table.Media“

Die LINKE fordert höhere Steuern für Besserverdienende und mehr Umverteilung – Heidi Reichinnek dürfte bei „Caren Miosga“ den Standpunkt ihrer Partei noch einmal näher erläutern. Die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner gehört ihrerseits seit 2020 dem Wirtschaftspolitischen Beirat der SPD an, während Michael Bröcker als Journalist des Öfteren in Talkshows zu Gast ist. Moderator Markus Lanz bezeichnete ihn einst als „einen der profiliertesten Politik-Journalisten in der Republik“:

Übertragung von „Caren Miosga“ heute im TV und Live-Stream

Die ARD zeigt am heutigen Abend ab 21.45 Uhr eine neue Ausgabe der Talkshow „Caren Miosga“. Dabei erfolgt die Übertragung wie immer sowohl im Fernsehen als auch online. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Sendung über den kostenlosen Live-Stream in der ARD-Mediathek abrufbar.

„Caren Miosga“ heute am 14. September 2025: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Im Anschluss an die reguläre TV-Ausstrahlung steht die neueste Folge von „Caren Miosga“ wie üblich in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Darüber hinaus sind Wiederholungen im linearen Fernsehprogramm eingeplant. Eine Übersicht der Wiederholungstermine haben wir hier für Sie:

Montag, 15.9.25: 0.25 bis 1.25 Uhr, NDR

Montag, 15.9.25: 11 bis 12 Uhr, phoenix

Montag, 15.9.25: 20.30 bis 21.30 Uhr, tagesschau25

Dienstag, 16.9.25: 0.50 bis 1.50 Uhr, 3sat

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es auch in diesem Jahr nur eine begrenzte Anzahl an neuen Folgen von „Caren Miosga“. Dies hier sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Sonntag, 21.9.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 28.9.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 5.10.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 12.10.25: 21.45 Uhr, ARD