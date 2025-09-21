„Caren Miosga“ heute am 21. September 2025: Gäste zum Thema Trump und USA

Bei der politischen Talkshow „Caren Miosga“ handelt es sich um das Nachfolge-Format von „Anne Will.“ Seit dem 21. Januar 2024 ist die von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga moderierte Sendung sonntagsabends im Programm der ARD zu sehen. Allerdings nicht regelmäßig – pro Jahr gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Folgen. Das Konzept von „Caren Miosga“ ähnelt stark dem von „Anne Will“: In jeder Folge diskutiert die Moderatorin mit verschiedenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft über aktuelle Themen aus ebendiesen Bereichen. Miosga selbst präsentierte zuvor sechzehn Jahre lang die „Tagesthemen“, ist somit schon lange ein bekanntes Gesicht in der Branche.

Ihre nach ihr benannte Talkshow wird von ihrer eigenen Produktionsfirma produziert, der MIO Media GmbH, in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk (NDR). Für das vergangene Jahr 2024 waren insgesamt dreißig Ausgaben geplant, im aktuellen Kalenderjahr 2025 erhöhte der NDR die Anzahl der einzelnen Sendungen auf zweiunddreißig, um auf die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 zu reagieren. Nach einer längeren Sommerpause meldete sich „Caren Miosga“ kürzlich wieder zurück im sonntäglichen TV-Programm.

Worum geht es in der heutigen Folge vom 21.9.25? Wie lautet das Thema der neusten Ausgabe von „Caren Miosga“ und welche Gäste sind diesmal im Studio zugegen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 21. September 2025

Die heutige Ausgabe von „Caren Miosga“ beschäftigt sich vor allem mit folgender Frage, die gleichzeitig der Titel der Folge ist: „Trump spaltet die USA – welchen Schaden nimmt die Demokratie?“ Momentan ist die politische Lage in den Vereinigten Staaten angespannt, insbesondere nach dem tödlichen Attentat auf den umstrittenen Polit-Aktivisten Charlie Kirk, der als enger Vertrauter des US-Präsidenten Donald Trump galt. Auch Angriffe der Trump-Administration auf die Pressefreiheit haben dafür gesorgt, dass das Vertrauen in die Standhaftigkeit der Demokratie in den USA auf dem Spiel steht.

Welche Lehren lassen sich aus der derzeitigen US-Politik ziehen? Und welche Auswirkungen haben populistische Bewegungen auf die Stabilität demokratischer Systeme – auch in Deutschland? Unter anderem darüber will Caren Miosga heute am 21.9.25 mit ihren Gästen sprechen.

„Caren Miosga“: Gäste heute am 21. September 2025

Folgende Gäste sind heute am 21. September 2025 bei „Caren Miosga“ im Studio mit dabei:

Jens Spahn: Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

Cathryn Clüver Ashbrook: Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin

Kerstin Kohlenberg: Journalistin und ehemalige USA-Korrespondentin der ZEIT

Der Unionsfraktionsvorsitzende und Transatlantiker Jens Spahn vertritt bislang einen pragmatischen Kurs gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump und erkennt Überschneidungen mit deutschen Positionen – etwa in Verteidigungsfragen, der Energiepolitik sowie im Umgang mit China.

Übertragung von „Caren Miosga“ heute im TV und Live-Stream

Die ARD zeigt am heutigen Abend ab 21.45 Uhr eine neue Ausgabe der Talkshow „Caren Miosga“. Dabei erfolgt die Übertragung wie gewohnt sowohl im Fernsehen als auch online. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Sendung in der Regel über den kostenlosen Live-Stream in der ARD-Mediathek abrufbar.

„Caren Miosga“ heute am 21. September 2025: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Im Anschluss an die reguläre TV-Ausstrahlung steht die neueste Folge von „Caren Miosga“ wie üblich in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Darüber hinaus sind gleich mehrere Wiederholungen im linearen Fernsehprogramm eingeplant. Eine Übersicht der insgesamt fünf Wiederholungstermine haben wir hier für Sie:

Montag, 22.9.25: 0.10 bis 1.10 Uhr, NDR

Montag, 22.9.25: 3.30 bis 4.30 Uhr, ARD

Montag, 22.9.25: 11 bis 12 Uhr, phoenix

Montag, 22.9.25: 20.30 bis 21.30 Uhr, tagesschau25

Dienstag, 23.9.25: 0.45 bis 1.45 Uhr, 3sat

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es auch in diesem Jahr nur eine überschaubare Anzahl an neuen Folgen von „Caren Miosga“. Dies hier sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Sonntag, 28.9.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 5.10.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 12.10.25: 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 19.10.25: 21.45 Uhr, ARD