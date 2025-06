„Caren Miosga“ heute am 22. Juni 2025: Gäste zum Thema Bundeswehr

Die ARD-Talkshow „Caren Miosga“ widmet sich regelmäßig aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Für gewöhnlich wird die Sendung sonntagabends ausgestrahlt und bringt dabei Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Die Anzahl der Gäste variiert von Folge zu Folge.

Seit 2024 führt die Journalistin Caren Miosga als Moderatorin durch das Format, welches die Nachfolge der langjährigen Talkshow von Anne Will angetreten hat. Inhaltlich deckt das Format ein breites Themenspektrum ab. Es geht von wirtschafts- und sozialpolitischen Aspekten bis hin zu sicherheits- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen.

Auch in der heutigen Ausgabe von „Caren Miosga“ am 22.6.25 wird über ein aktuelles Thema diskutiert. Im Fokus steht dabei wie immer eine besondere Fragestellung, um die sich die Gesprächsrunde dreht. Im folgenden Artikel erfahren Sie, welches Thema behandelt wird und wer zur Diskussion im Studio eingeladen ist.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 22. Juni 2025

Heute am 22.6.25 dreht sich die Debatte bei „Caren Miosga“ um folgende Fragestellung: „Wann sind wir kriegstüchtig, Herr Pistorius?“ Passend dazu hat sich die Moderatorin den Bundesverteidigungsminister der SPD, Boris Pistorius, ins Studio geholt. Hintergrund der Diskussion ist die Tatsache, dass die Bundeswehr so sehr unter Druck steht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gründe dafür sind wiederum der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Drohgebärden Wladimir Putins an der Ostflanke der NATO und die gestiegene Erwartung an Deutschland, sicherheitspolitisch Führungsverantwortung in Europa zu übernehmen. Zwei Tage vor Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag stellt sich Boris Pistorius nun folgenden Fragen von Caren Miosga: Wie will er die Bundeswehr auf die neue Zeit vorbereiten? Reichen Sondervermögen und Strategiepapiere – oder braucht es eine Rückkehr zur Wehrpflicht, um die Personalnot zu lindern? Und was bedeutet überhaupt „kriegstüchtig“ im Jahr 2025?

„Caren Miosga“: Gäste heute am 22. Juni 2025

An diesem Sonntag, 22.6.25, ist lediglich ein Gast bei „Caren Miosga“ im Studio zugegen:

Boris Pistorius: Bundesverteidigungsminister der SPD

Übertragung von „Caren Miosga“ heute im TV und Live-Stream

Die Talksendung „Caren Miosga“ ist an 30 Sonntagen im Jahr in der Regel um 21.45 Uhr im Ersten zu sehen. So auch heute am 22.6.25 Neben der klassischen Ausstrahlung im linearen Fernsehen steht die Sendung auch immer digital zur Verfügung. Interessierte können die aktuelle Folge zeitgleich über den kostenlosen Live-Stream in der ARD-Mediathek verfolgen.

„Caren Miosga“ heute am 22. Juni 2025: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Wer die heutige Ausgabe der Sendung verpassen sollte, kann sie anschließend auf verschiedenen Wegen nachholen. Die aktuelle Folge ist nach der TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek verfügbar und kann dort jederzeit abgerufen werden. Zusätzlich sind Wiederholungen im regulären Fernsehprogramm vorgesehen. Eine Übersicht der Sendetermine finden Sie hier:

Montag, 23.6.25: 0.00 bis 1.00 Uhr, NDR

Montag, 23.6.25: 3.05 bis 4.05 Uhr, ARD

Montag, 23.6.25: 10.30 bis 11.30 Uhr, phoenix

Montag, 23.6.25: 20.15 bis 21.15 Uhr, tagesschau24

Dienstag, 24.6.25: 0.50 bis 1.50 Uhr, 3sat

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Für die Sendung „Caren Miosga‘“ ist bislang noch kein neuer Ausstrahlungstermin bekannt gegeben worden.