Staffel 2 von "Carnival Row": Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung der Fantasy-Serie

Die Fantasy-Serie "Carnival Row" startet 2023 mit Staffel 2. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung der Amazon-Serie.

Mit der Serie "Carnival Row" haben die Produzenten den Spagat zwischen Krimi- und Fantasy-Serie gewagt. Dem Erfolg der ersten Staffel nach zu Urteilen ist dieser auch gründlich gelungen. Im Februar 2023 kommt daher nun eine weitere Staffel der starbesetzten Serie ins Angebot von Amazon Prime Video.

Auch die zweite Staffel wird sich sowohl um das Lösen von Kriminalfällen als auch um die Probleme der Fantasy-Steampunk-Welt drehen, in der "Carnival Row" spielt. Wann der genaue Starttermin der neuen Staffel ist, erfahren Sie hier. Außerdem informieren wir Sie über die Besetzung und die Handlung der neuen Folgen und am Ende halten wir den ersten Teaser Trailer von Staffel 2 für Sie bereit.

"Carnival Row", Staffel 2: Start der Fantasy-Serie bei Prime Video

Es ist schon eine Weile her, dass die erste Staffel von "Carnival Row" im August 2019 gestartet ist. Fans der Serie mussten also eine lange Zeit warten, bis bekannt gegeben wurde, wann die zweite Staffel nun endlich starten wird. Doch das Warten hat ein Ende: Am 17. Februar 2023 startet Staffel 2 von "Carnival Row" auf Amazon Prime Video. Staffel 2 wird gleichzeitig auch die letzte Staffel der Fantasy-Serie sein.

Staffel 2 von "Carnival Row" im Stream bei Amazon Prime Video

Wer die neue Staffel von "Carnival Row" sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Amazon Prime Video. Denn da der Streaming-Gigant mit an der Produktion der Serie beteiligt ist, wird sie auch exklusiv nur bei diesem zu sehen sein. Ein entsprechendes Abo bei Amazon ist bereits für 8,99 Euro im Monat zu haben.

"Carnival Row": Die Folgen von Staffel 2

"Carnival Row" ist in einem düsteren Setting gehalten. Statt kurzer Folgen haben sich die Produzenten der Show schon in der ersten Staffel für ein einstündiges Format entschieden. Diesem wird auch Staffel 2 von "Carnival Row" treu bleiben.

Insgesamt wird es zehn neue Folgen geben. Diese werden immer wöchentlich im Doppelpack veröffentlicht. Wir haben Ihnen hier einen ersten Überblick über die einzelnen Episoden zusammengestellt:

Folge 1: Titel noch unbekannt (17. Februar)

Titel noch unbekannt (17. Februar) Folge 2: Titel noch unbekannt (17. Februar)

Titel noch unbekannt (17. Februar) Folge 3: Titel noch unbekannt (24. Februar)

Titel noch unbekannt (24. Februar) Folge 4: Titel noch unbekannt (24. Februar)

Titel noch unbekannt (24. Februar) Folge 5: Titel noch unbekannt (3. März)

Titel noch unbekannt (3. März) Folge 6: Titel noch unbekannt (3. März)

Titel noch unbekannt (3. März) Folge 7: Titel noch unbekannt (10. März)

Titel noch unbekannt (10. März) Folge 8: Titel noch unbekannt (10. März)

Titel noch unbekannt (10. März) Folge 9: Titel noch unbekannt (17. März)

Titel noch unbekannt (17. März) Folge 10: Titel noch unbekannt (17. März)

Besetzung von "Carnival Row": Schauspieler im Cast von Staffel 2

Für "Carnival Row" konnten von Anfang an einige echte Hollywood-Größen gewonnen werden. Insbesondere die Besetzung des Inspektor Rycroft Philostrate durch Orlando Bloom hat der Show viel Aufmerksamkeit verschafft. Doch auch weitere Stars wie Cara Delevigne mischen in der Serie mit und sind auch in der neuen Staffel wieder dabei.

Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über die wichtigsten Schauspieler und die Rollen, die sie verkörpern, zusammengestellt:

Rolle Schauspieler Inspektor Rycroft "Philo" Philostrate Orlando Bloom Vignette Stonemoss Cara Delevigne Jonah Breakspear Arty Froushan Sophie Longerbane Caroline Ford Tourmaline Larou Karla Crome Ezra Spurnrose Andrew Gower Imogen Spurnrose Tamzin Merchant Agreus Astrayon David Gyasi

Handlung von "Carnival Row": Worum geht es in Staffel 2

Die Fantasy-Welt von "Carnival Row" ist eine Mischung aus High-Fantasy mit Elfen, dem Viktorianischen England und Steampunk. Entsprechend gestaltet sich auch die Rahmenhandlung der Serie: Eine böse Allianz, der "Pakt", erobert weite Teile des Festlandes und zwingt so viele Menschen zur Flucht in den Stadtstaat "The Burgue". Der Krieg bietet dabei aber wirklich nur die Rahmenhandlung, es sind seine Folgen, die den eigentlichen Verlauf der Geschichte und das Leben der Charaktere beeinflussen.

Durch die Migration in den kleinen Stadtstaat nehmen Spannungen zwischen verschiedenen Ethnien zu und es kommt zu einem Anstieg der Kriminalität. Inspektor Rycroft "Philo" Philostrate (Orlando Bloom) untersucht eine grausame Mord-Serie, welche die ohnehin schon bestehenden sozialen Spannungen weiter schürt. Dies führt dazu, dass sich immer mehr Angehörige der unterdrückten Ethnien rächen wollen und damit Gefahr laufen die Gesellschaft noch weiter zu spalten - auch Vignette Stonemoss (Cara Delevigne) und der Schwarze Rabe sinnen auf Rache. Das Ganze schaukelt sich derart hoch, dass am Ende das Schicksal von "The Burgue" und damit das der freien Welt auf dem Spiel steht.

Trailer zu Staffel 2 von "Carnival Row"

Anfang November wurde der erste Teaser-Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Diesen möchten wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten - hier können Sie ihn ansehen: