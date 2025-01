Sicherheitsalarm in Dresden: Bombenfund an der eingestürzten Carolabrücke

Die Abrissarbeiten an der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden werden durch einen Bombenfund verzögert: Im Wasser der Elbe wurde ein Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fand man den Blindgänger in einem Bereich, in dem eine Baustraße für den Abriss von der Dresdner Altstadtseite in den Fluss aufgeschüttet wurde. Der Fundort wurde umgehend abgesperrt, Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes rückten an.

Carolabrücke in Dresden: Abrissarbeiten bringen Fliegerbombe hervor

Nach der ersten Untersuchung bestätigten Experten gegenüber MDR Sachsen, dass es sich um eine englische Fliegerbombe handelt. Ob das in Dresden gefundene Überbleibsel noch scharf ist, war zunächst unklar, und Spezialisten prüften das weitere Vorgehen.

Stand jetzt muss Berichten zufolge der Blindgänger jedoch entschärft werden und dafür wird eine Sperrzone von einem Kilometer eingerichtet. Sämtliche Personen, die in einem Radius von etwa 1000 Metern wohnen und/oder arbeiten, werden von der Polizei aufgefordert, den Bereich bis zum 9. Januar (Donnerstag), 9 Uhr zu verlassen. Dann wird die etwa 250 Kilogramm schwere Bombe vor Ort entschärft.

Von der Evakuierung betroffen sind laut Sächsische.de neben Wohnhäusern und Geschäften auch das Rathaus, Verwaltungen, Kitas, Hotels, Museen und mindestens ein Seniorenheim.

Abrissarbeiten nach Brückeneinbruch in Dresden im September

Die Arbeiten an der Carolabrücke sind seit Monaten im Gange, nachdem im September 2024 ein Brückenzug plötzlich eingebrochen und in die Elbe gestürzt war. Das Unglück rückte erneut den Zustand der Infrastruktur in Deutschland in den Fokus. Aufgrund des entstandenen Schadens wird die gesamte Brücke abgerissen und neu gebaut.

Die Carolabrücke war eine der zentralen Verkehrsadern Dresdens und verbindet die Altstadt mit der Neustadt. Ursprünglich in den 1890er-Jahren als prachtvolle Bogenbrücke erbaut, wurde sie im Zweiten Weltkrieg zerstört und später durch eine Spannbetonbrücke ersetzt. Nun steht eine von vier Elbbrücken der Dresdner Innenstadt erneut im Fokus.

