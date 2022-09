"Cars on the Road" auf Disney+: Infos rund um Start, Folgen, Handlung

Auf Disney+ läuft ab heute die neue Serie "Cars on the Road". Hier lesen Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Sprecher und Trailer.

Die vermutlich weltweit bekanntesten sprechenden Autos bekommen im September ihre eigene Serie: Lightning McQueen und sein bester Freund Hook begeben sich in der Serie "Cars on the Road" auf eine Reise voller Abenteuer mitten durch die USA. Die Serie soll an die Erfolge der drei "Cars"-Filme aus den Jahren 2006, 2011 und 2017 anknüpfen.

Möchten Sie mehr zur neuen Disney-Serie "Cars on the Road" erfahren? Hier zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Sprecher. Am Ende haben wir noch den offiziellen Trailer von "Cars on the Road" für Sie.

Wann ist der Start von "Cars on the Road" auf Disney+?

Lightning McQueen und seine Freunde kehren auf die Bildschirme zurück. Diesmal aber nicht wie gewohnt in einem neuen "Cars"-Film, sondern in der neuen Serie "Cars on the Road", welche von "Disney" und "Pixar" produziert wurde und auf Disney+ zu sehen sein wird. Der Streaming-Anbieter hat bereits den offiziellen Start der animierten Serie bekannt gegeben: "Cars on the Road" steht ab heute, Donnerstag, 8. September 2022, zur Verfügung.

Der 8. September ist kein zufällig ausgewähltes Datum. An besagtem Donnerstag feiert der Streaming-Dienst den "Disney+ Day". Um auch allen Disney+-Abonnentinnen und Abonnenten am 8. September eine Freude zu bereiten, werden an diesem Tag neue Serien und Filme der wichtigsten "Disney"-Marken wie zum Beispiel "Marvel", "Pixar", "National Geographic" und " Star Wars" veröffentlicht.

Um auf die neue Serie "Cars on the Road" und alle anderen Disney+-Inhalte zugreifen zu können, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, welches für monatlich 8,99 Euro oder jährlich für 89,90 Euro zu haben ist.

Wie viele Folgen gibt es in der Serie "Cars on the Road"?

Bislang hat Disney+ den Start für eine Staffel der Serie "Cars on the Road" bestätigt. Ob es eine Fortsetzung in Form von Staffel 2 geben wird, bleibt abzuwarten.

Nach Angaben der Streaming-Plattform gibt es in Staffel 1 von "Cars on the Road" insgesamt neun Folgen, welche alle ab dem 8. September 2022, zur Verfügung stehen. Bisher sind die englischen Titel der einzelnen Folgen bekannt, ob diese im Deutschen genauso lautet werden, bleibt ungeklärt. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, werden wir Sie in diesem Artikel darüber informieren.

Hier haben wir die einzelnen Episoden mit englischem Titelnamen für Sie im Überblick:

Folge 1: "Dino Park"

Folge 2: "Lights Out"

Folge 3: "Salt Fever"

Folge 4: "The Legend"

Folge 5: "Show Time"

Folge 6: "Trucks"

Folge 7: "B-Movie"

Folge 8: "Road Rumblers"

Folge 9: "Gettin’ Hitched"

"Cars on the Road" auf Disney+: Das ist die Handlung

Die neue Serie "Cars on the Road" handelt von dem schicken, roten Auto Lightning McQueen und dessen besten Freund Hook. Zusammen brechen die beiden aus dem Ort Radiator Springs auf, um Hooks Schwester zu besuchen, welche bald heiraten wird. Auf ihrer gemeinsamen Reise in Richtung Osten der USA, erleben die zwei Autos viele spannende Abenteur. Beispielsweise werden sie von dinosaurierähnlichen Fahrzeugen verfolgt.

Laut Disney+ sagt Regisseur Steve Purcell über "Cars on the Road": "Die Serie ist eine Erkundungstour mit Lightning McQueen und Hook". Außerdem verrät er folgende Information: "Und wie bei einem echten Roadtrip ist jeder Tag ein eigenes kleines Abenteuer mit unerwarteten Wendungen".

Wer sind die Sprecher bei "Cars on the Road"?

Das rote Auto Lightning McQueen, welches die Hauptrolle in der Serie "Cars on the Road" hat, wird im englischen Original von U.S.-Schauspieler Owen Wilson gesprochen. Die Sprecherrolle für seinen besten Freund Hook übernimmt der amerikanische Moderator Larry the Cable Guy. Außerdem schenkt Bonnie Hunt im englischen Original dem Auto Sally Carrera ihre Stimme. Cheech Marin widmet seine Stimme dem Fahrzeug Romone, Lloyd Sherr schlüpft in die Rolle des Fillmore und Ivy wird von Quinta Brunson gesprochen.

Von welchen Personen die Fahrzeuge in der deutschen Fassung ihre Stimme erhalten, hat Disney+ noch nicht bekannt gegeben. Voraussichtlich werden aber wie bereits in den Filmen folgende deutsche Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher den Fahrzeugen ihre Stimme schenken:

Daniel Brühl als Lightning McQueen

als Lightning McQueen Reinhard Brock als Hook

als Hook Bettina Zimmermann als Sally Carrera

als Gudo Hoegel als Ramone

als Ramone Ulrich Frank als Fillmore

Das ist der Trailer zu "Cars on the Road"

Hier haben wir den offiziellen deutschen Trailer von "Cars on the Road" für Sie, welcher bereits von Disney+ veröffentlicht wurde: