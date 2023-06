Streit eskaliert: Person nach Massenschlägerei in NRW in Lebensgefahr

Im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel ist am Donnerstag ein Streit eskaliert und in einer Schlägerei zwischen etwa 70 Menschen geendet. Sieben Personen wurden verletzt – eine davon lebensgefährlich.

Am Donnerstagabend eskalisierte ein Streit im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel und endete in einer Massenschlägerei zwischen zwei größeren Gruppen. Wie die Bild berichtet, waren etwa 70 bis 80 Personen aus zwei Großfamilien daran beteiligt. Sie sollen mit Messern, Knüppeln und Macheten aufeinander losgegangen. Sieben Menschen wurden verletzt – eine Person lebensgefährlich, zwei schwer und vier leicht.

Laut Bild soll es mehrere Schauplätze des Streits in Castrop-Rauxel gegeben haben. Es kam an einem Kreisverkehr, im Hinterhof eines Wohnhauses und auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu Schlägereien. Auf dem Parkplatz soll ein Auto mehrere Menschen an- und umgefahren haben.

Schlägerei in Castrop-Rauxel: Polizei ermittelt

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, dauern die Ermittlungen an. Die Beamten würden unter anderem weiter zu dem genauen Tathergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung ermitteln.