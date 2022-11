"Cathy Hummels – Alles auf Anfang": Start, Inhalt und Übertragung der Doku

Die Dokumentation "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" zeigt das Privatleben der Moderatorin. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Inhalt und Übertragung der Doku im TV und Stream.

Moderatorin und Bestseller-Autorin Cathy Hummels ist durch ihr häufiges Auftauchen in den Boulevard-Zeitschriften vielen bekannt, doch einen echten Blick hinter die Fassade der 34-Jährigen hat es bisher noch nicht gegeben. Dies ändert RTL 2 nun mit der exklusiven Dokumentation "Cathy Hummels - Alles auf Anfang".

Besonders interessant sind für viele Zuschauer die Hintergründe der Trennung Cathys von ihrem Ex-Mann und Profi-Fußballer Matts Hummels. Diese werden in der Doku ebenso näher erläutert wie das übrige Leben der Moderatorin.

Start der Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" bei RTL 2

Für die Produktion der Dokumentation ließ sich Cathy Hummels monatelang von Kamerateams des Privat-Senders RTL 2 begleiten. Nach einer sehr zeitaufwendigen Produktion steht nun der Termin für die Erstausstrahlung von "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" fest. Am Mittwoch, dem 16. November, ist die Dokumentation zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf RTL 2 zu sehen.

Das ist der Inhalt der Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang"

Durch die lange Zeit, die die Kamerateams mit Cathy Hummels verbracht haben, ist die Dokumentation über ihr Leben sehr umfangreich geworden. Ausführlich berichtet die 34-Jährige dabei auch über ihre privaten Probleme. Dazu zählen die Trennung von ihrem Ehemann, ihr Umgang mit der Verantwortung als Mutter und die Depressionen, mit denen sie zeitweise zu kämpfen hatte.

Auch ins Berufsleben der Moderatorin erhalten die Zuschauer tiefe Einblicke. Da Cathy Hummels sowohl in Deutschland als auch den USA aktiv ist, gibt es eine Vielzahl an Events, an denen sie teilnimmt. So wird in der Dokumentation unter anderem eine deutsche Preisverleihung gezeigt, bei der Cathy Hummels einen Preis im Namen einer von ihr moderierten Serie annehmen darf. Die Kameras begleiten Hummels aber auch bei ihrer Arbeit in den Vereinigten Staaten, wo sie beim Dreh einer Serie mitwirkt.

In den USA zeigt sich in der Dokumentation dann auch wieder die ganz private Seite der Moderatorin. Abseits ihrer Berühmtheit in Deutschland versucht sie wieder eine neue Beziehung zu finden. So sollen die Zuschauer einen Eindruck der verschiedenen Aspekte des Lebens von Cathy Hummels bekommen. Sowohl die zurückliegenden Skandale als auch ihre Arbeit und auch ihr "neues" Privatleben werden in der Dokumentation gezeigt.

Übertragung der Dokumentation "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" im TV und Stream

Die Dokumentation "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" läuft exklusiv auf RTL 2. Der Sender zeigt die Doku am 16. November um 20.15 Uhr im Free-TV. Doch die Sendung hat es nicht nur in die Prime-Time im Fernsehen geschafft. RTL bietet auch das Streaming von "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" an.

Über den sendereigenen Streamingdienst RTL+ ist die Doku für die Zuschauer ebenfalls verfügbar und es gibt für Nutzer der Plattform sogar einen Vorteil: Dort ist die Sendung bereits eine Woche vor ihrer Erstausstrahlung im TV zu sehen. Außerdem gibt es für Kunden des Streamingdienstes die Möglichkeit, die ganze Dokumentation ohne Werbung zu schauen. Dafür ist allerdings ein Abo bei RTL+ notwendig. Wer komplett auf Werbung verzichten möchte, muss dafür 9,99 Euro im Monat bezahlen. Wer sich mit weniger zufriedengibt, kann auch schon ein Abo ab monatlich 4,99 Euro abschließen.

Wiederholung von "Cathy Hummels - Alles auf Anfang"

Die Dokumentation "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" wird zunächst nur einmal im TV zu sehen sein. Nach der Erstausstrahlung am 16. November sind fürs Erste keine weiteren TV-Termine geplant. Online bleibt die Doku jedoch weiterhin verfügbar. Auf RTL+ können Sie die Sendung also auch im Nachhinein noch sehen, falls sie etwa am Tag der TV-Premiere etwas anderes zu tun haben oder schlicht eine andere Sendung sehen möchten. In diesem Fall steht Ihnen auch die Option offen, die Doku bereits in der Woche vor der Erstausstrahlung zu streamen.

Hier noch einmal ein Überblick über die Möglichkeiten, "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" zu sehen: