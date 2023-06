Cathy Hummels im Playboy: "Ich mache das, worauf ich Lust habe"

Cathy Hummels zelebriert mit ihrem Cover im neuen Playboy-Magazin ihre Gesundheit. Nach der Scheidung von Fußballer Mats Hummels will sie sich sexy zeigen.

"Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich stehe zu mir und bin dankbar, dass ich nach den harten Jahren, die ich hinter mir habe, nun gesund bin", sagt die Infuencerin und Ex-Frau von Fußballspieler Mats Hummels Cathy Hummel in der Juli-Ausgabe des Playboys, die an diesem Mittwoch auf den Markt kommt. Sie sehe das Shooting für das Magazin als Neustart.

Cathy Hummels im Playboy weitgehend hüllenlos

Auf dem Playboy-Cover zeigt sich Hummels weitgehend hüllenlos. Sie habe ihren Körper nie wirklich angenommen. "Ich bin 35 Jahre alt, und erst jetzt kann ich sagen: Ich mag mich. Dieses Körpergefühl hätte ich gerne schon früher gehabt", gesteht die 35-Jährige. Sie habe jahrelang nur auf ihre Psyche geachtet, weil sie schon immer ihr größter Schwachpunkt gewesen sei, sagt Hummels im Interview.

Sie habe gedacht, dass ihr Körper von selbst funktioniert. "Durch die Scheidung habe ich dann gemerkt, wie sehr auch mein Körper gelitten hat. Wie psychosomatisch ich bin. Ich habe wirklich abgebaut." Mats und Cathy Hummels hatten sich nach vielen gemeinsamen Jahren getrennt und im Dezember vergangenen Jahres scheiden lassen. Ob er vorab von dem Playboy-Shooting wusste? "Welchen Grund soll es dafür geben? Ich bin eine eigenständige Person. Ich habe jahrelang gemacht, was erwartet worden ist, und auch Rücksicht darauf genommen, aber das muss ich jetzt nicht mehr", so die 35-Jährige.

Cathy Hummels mit Schwester Vanessa Fischer im Playboy

Hummels setzt sich mit ihren Akt-Bildern im Playboy auch gegen Body Shaming ein. Dabei wurde sie von ihrer Schwester Vanessa Fischer unterstützt. Die beiden standen gemeinsam auf den Kanarischen Inseln vor der Kamera. "Wir Frauen sollten uns auf das konzentrieren, was wir selbst an uns mögen und uns nicht mit anderen vergleichen. Vanessa und ich haben Kinder bekommen – natürlich hinterlässt das Spuren. Aber beauty comes in all sizes and forms", meint Hummels.

Doch die Mutter eines fünfjährigen Sohnes haderte in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Körper. Als sie 21 Jahre alt war, sei festgestellt worden, dass sie viele Unverträglichkeiten und Probleme mit ihrer Schilddrüse habe. Sie habe daraufhin Medikamente bekommen und entgiften müssen. Ein halbes Jahr habe sie nur ausgewählte Lebensmittel essen dürfen. Dabei habe sie "wahnsinnig viel abgenommen". "Die Konsequenz: Mein kompletter Busen war weg." Sie habe sich nicht mehr fraulich gefühlt. Es ist das erste Mal, dass Hummels über dieses Thema spricht. "Damals hatte ich auch noch ein anderes Bild von Schönheit. Ich dachte, dass man als Frau große Brüste haben muss, um als sexy zu gelten.

Cathy Hummels will sich öfter sexy zeigen

Bereits Anfang April hatte Hummels angekündigt, sich als Single öfter sexy zeigen zu wollen. "Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter", sagte die 35-Jährige. "Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist. Dass er sich jetzt so regeneriert hat und dass es mir auch körperlich besser geht."