Champagner

vor 25 Min.

Manche Produzenten begrenzen die Flaschen: Geht in Frankreich der Champagner aus?

Plus Die Nachfrage nach Champagner ist in Frankreich groß. Medien spekulieren gar, ob das Edel-Getränk an den Feiertagen ausgehen könnte. Und die Ansprüche der Kunden ändern sich.

Von Birgit Holzer Artikel anhören Shape

Es ist Maßarbeit, die Hugues Poret täglich leistet, wenn er durch seine Parzellen geht und den Kopf zwischen seine Weinreben steckt. Er sieht nach jeder einzelnen von ihnen, so wirkt es, überprüft ihren Zustand und legt je nach Jahreszeit Hand an. Manchmal unterstützt von einem ganzen Team. Ab Mai entfernt er Knospen, die nicht fruchtbar sind. Im Frühsommer geht es an die sogenannte Palissage, bei der Poret und seine Mitarbeiter die Triebe voneinander trennen und sie zwischen zwei Hebedrähte klemmen. Damit die Blätter nicht zusammenkleben, die Trauben gut von der Sonne beschienen und stets belüftet werden. Damit sie auf diese Weise vor Feuchtigkeit, Fäulnis und Krankheiten geschützt sind. Zum Jahresende hin kümmert sich der Winzer dann, wie alle seine Kolleginnen und Kollegen im Champagner-Gebiet, um den Rebschnitt. "Man spricht vom Gründungsakt für die Rebe, denn von ihm hängt die Qualität der Trauben und der künftigen Weinlese entscheidend ab", sagt Hugues Poret.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen