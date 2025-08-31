Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Champions League: Eintracht-Frauen in der Königsklasse gegen Real Madrid

Champions League

Eintracht-Frauen in der Königsklasse gegen Real Madrid

Eintracht Frankfurts Fußball-Frauen müssen auf dem Weg in die Ligaphase der Champions League einen schweren Brocken aus dem Weg räumen. Mit Real Madrid wartet ein Topteam auf die Hessinnen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eintracht Frankfurt muss in der Champions-League-Qualifikation gegen Real Madrid ran.
    Eintracht Frankfurt muss in der Champions-League-Qualifikation gegen Real Madrid ran. Foto: Heiko Becker/dpa

    Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation für die Ligaphase der Champions League ein Hammerlos erwischt. Der Vorjahresdritte der Bundesliga trifft in der Playoff-Runde auf den spanischen Vizemeister Real Madrid mit der früheren Eintracht-Torhüterin Merle Frohms. «Wir werden alles dafür tun, um gegen eine absolute Topmannschaft zu bestehen», kommentierte Eintracht-Trainer Niko Arnautis das Los.

    Die Hessinnen genießen im Hinspiel am 11. September Heimrecht und müssen zum Rückspiel in Madrid antreten. Der Sieger des Duells ist in der reformierten Königsklasse dabei, der Verlierer spielt im neu geschaffenen Europa Women's Cup.

    «Mit Real Madrid haben wir definitiv die anspruchsvollste Aufgabe gezogen, die möglich war. Aber das ist Champions League, das ist Messen mit den besten Mannschaften Europas. Das ist das, was wir wollten und wofür wir eine Saison lang hart gearbeitet haben. Wir freuen uns auf die zwei Duelle», sagte Arnautis.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden