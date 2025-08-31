Eintracht-Frauen in der Königsklasse gegen Real Madrid

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation für die Ligaphase der Champions League ein Hammerlos erwischt. Der Vorjahresdritte der Bundesliga trifft in der Playoff-Runde auf den spanischen Vizemeister Real Madrid mit der früheren Eintracht-Torhüterin Merle Frohms. «Wir werden alles dafür tun, um gegen eine absolute Topmannschaft zu bestehen», kommentierte Eintracht-Trainer Niko Arnautis das Los.

Die Hessinnen genießen im Hinspiel am 11. September Heimrecht und müssen zum Rückspiel in Madrid antreten. Der Sieger des Duells ist in der reformierten Königsklasse dabei, der Verlierer spielt im neu geschaffenen Europa Women's Cup.

«Mit Real Madrid haben wir definitiv die anspruchsvollste Aufgabe gezogen, die möglich war. Aber das ist Champions League, das ist Messen mit den besten Mannschaften Europas. Das ist das, was wir wollten und wofür wir eine Saison lang hart gearbeitet haben. Wir freuen uns auf die zwei Duelle», sagte Arnautis.