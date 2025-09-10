Eintracht-Fußballerinnen wollen Quali-Hürde nehmen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen mit viel Rückenwind in die Playoff-Spiele gegen Real Madrid um den Einzug in die Liga-Phase der Champions League. «Es ist eine enorme Energie in der Mannschaft. Der Bundesligastart ist geglückt und diesen Schwung wollen wir mitnehmen», sagte Eintracht-Coach Niko Arnautis vor der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr/EintrachtTV+) im Stadion am Brentanobad.

Druck verspüre niemand im Team. «Eher enorme Vorfreude. Schließlich haben wir letztes Jahr alles dafür getan. Es ist eine schöne Situation, um die uns viele Teams beneiden», sagte Arnautis. Da sich wie bei den Männern auch der Modus geändert hat, wird der Bundesligist in dieser Saison auf jeden Fall auf europäischer Bühne spielen. Der Verlierer der beiden Playoff-Duelle tritt im neu geschaffenen UEFA Europa Women's Cup an. «Darüber denken wir aber nicht nach. Wir wollen gewinnen», sagte Nationalspielerin Elisa Senß.

Dem Spiel gegen den spanischen Vizemeister, bei dem die Ex-Frankfurterin Merle Frohms im Tor und Sarah Däbritz im Kader stehen, fiebern die Hessinnen mit großer Vorfreude entgegen. «Für solche Spiele lebt man. Es ist auf jeden Fall ein Highlight. Wir sind gut gewappnet», sagte Jella Veit im Eintracht-Podcast «Aufstehen mit der Eintracht».

Reals Formkrise lässt Eintracht kalt

Vom schlechten Saisonstart der Gegnerinnen lässt sich niemand blenden. «Das ist ein anderer Wettbewerb. Sie haben ein hohes Niveau und eine individuell hohe Qualität in der Offensive», sagte Arnautis. Der 45-Jährige machte aber kein Geheimnis daraus, dass es ihm lieb wäre, wenn es Madrid nach dem Spiel noch schlechter gehen würde.

Besonders auf seine Ex-Spielerin Frohms, die von 2020 bis 2022 am Main im Tor stand, freut er sich. «Wir werden sie herzlich empfangen, mehr aber auch nicht. Wir werden ihr es so schwer wie möglich machen», sagte Arnautis.

Blomqvist rechtzeitig fit

Personell kann er bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Auch die zuletzt angeschlagene Rebecka Blomqvist meldete sich rechtzeitig fit. Das Rückspiel findet am 18. September in Madrid statt. Die Liga-Phase, für die Meister Bayern München und Meisterschafts-Zweite VfL Wolfsburg gesetzt sind, wird einen Tag später in Nyon ausgelost.

Die frühere Nationaltorhüterin kehrt mit Real Madrid zu ihrem Ex-Verein Eintracht Frankfurt zurück. Foto: Uwe Anspach/dpa