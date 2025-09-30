Eintracht hofft in Madrid auf weitere magische Nacht

Eintracht Frankfurt hofft im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid auf eine weitere magische Fußball-Nacht. Nach dem 5:1 gegen Galatasaray Istanbul zum Auftakt der Ligaphase gehen die Hessen als Tabellenführer in die Partie heute Abend (21.00 Uhr/DAZN).

Mit Ausnahme des verletzten Defensivspielers Rasmus Kristensen stehen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller alle Profis für die schwere Aufgabe beim Finalisten von 2014 und 2016 zur Verfügung. Die Madrilenen, die ihr erstes Spiel beim FC Liverpool mit 2:3 verloren hatten, müssen auf ihren rot-gesperrten Trainer Diego Simeone verzichten.