Champions League: Eintracht hofft in Madrid auf weitere magische Nacht

Champions League

Eintracht hofft in Madrid auf weitere magische Nacht

Nach dem Auftaktsieg gegen Galatasaray Istanbul ist Eintracht Frankfurt in der Champions League bei Atlético Madrid gefordert.
Von dpa
    Eintracht Frankfurt steht in der Champions League bei Atletico Madrid vor einer schweren Aufgabe.
    Eintracht Frankfurt steht in der Champions League bei Atletico Madrid vor einer schweren Aufgabe. Foto: Uwe Anspach/dpa

    Eintracht Frankfurt hofft im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid auf eine weitere magische Fußball-Nacht. Nach dem 5:1 gegen Galatasaray Istanbul zum Auftakt der Ligaphase gehen die Hessen als Tabellenführer in die Partie heute Abend (21.00 Uhr/DAZN).

    Mit Ausnahme des verletzten Defensivspielers Rasmus Kristensen stehen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller alle Profis für die schwere Aufgabe beim Finalisten von 2014 und 2016 zur Verfügung. Die Madrilenen, die ihr erstes Spiel beim FC Liverpool mit 2:3 verloren hatten, müssen auf ihren rot-gesperrten Trainer Diego Simeone verzichten.

