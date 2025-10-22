Eintracht im Königsklasse-Kracher gegen Liverpool gefordert

Für Eintracht Frankfurt steht der nächste Höhepunkt auf dem Programm. Der Fußball-Bundesligist hat am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase den FC Liverpool mit Nationalspieler Florian Wirtz und dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké zu Gast.

Im Tor wird es bei der Eintracht einen Wechsel geben. Statt Kauã Santos, der zuletzt immer wieder gepatzt hatte, soll Michael Zetterer zwischen den Pfosten stehen. Der 30-Jährige war im Sommer von Werder Bremen nach Frankfurt gewechselt und ursprünglich als Nummer zwei hinter Kauã Santos vorgesehen. Verzichten muss Trainer Dino Toppmöller auf Oscar Højlund, der wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel bis auf weiteres nicht zur Verfügung steht.

Liverpool kriselt ähnlich wie Frankfurt

Gegen die kriselnden Liverpooler will die Eintracht nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Der englische Meister wiederum hat seine vergangenen vier Partien allesamt verloren. In der Ligaphase der Königsklasse gab es für beide Mannschaften bislang jeweils einen Sieg und eine Niederlage.