Frankfurt hofft auf Sieg zum Königsklassenstart

Eintracht Frankfurt strebt gegen Galatasaray Istanbul einen siegreichen Start in die Ligaphase der Champions League an. Für den Fußball-Bundesligisten ist das Duell mit dem türkischen Meister um die deutschen Stars Ilkay Gündogan und Leroy Sané am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) vor heimischer Kulisse die Rückkehr in die Königsklasse nach 940 Tagen.

Verzichten müssen die Hessen auf den verletzten Abwehrspieler Rasmus Kristensen und Routinier Mario Götze, für den ein Einsatz nach überwundenen muskulären Problemen noch zu früh käme. Bei Galatasaray droht Stürmer-Star Victor Osimhen auszufallen.