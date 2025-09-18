Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Champions League: Frankfurt hofft auf Sieg zum Königsklassenstart

Champions League

Frankfurt hofft auf Sieg zum Königsklassenstart

Eintracht Frankfurt erwischt in der Champions League schwere Aufgaben. Die Hessen hoffen daher auf einen erfolgreichen Auftakt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trainer Dino Toppmöller hofft mit Eintracht Frankfurt auf tolle Fußball-Abende in der Champions League.
    Trainer Dino Toppmöller hofft mit Eintracht Frankfurt auf tolle Fußball-Abende in der Champions League. Foto: Uwe Anspach/dpa

    Eintracht Frankfurt strebt gegen Galatasaray Istanbul einen siegreichen Start in die Ligaphase der Champions League an. Für den Fußball-Bundesligisten ist das Duell mit dem türkischen Meister um die deutschen Stars Ilkay Gündogan und Leroy Sané am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) vor heimischer Kulisse die Rückkehr in die Königsklasse nach 940 Tagen.

    Verzichten müssen die Hessen auf den verletzten Abwehrspieler Rasmus Kristensen und Routinier Mario Götze, für den ein Einsatz nach überwundenen muskulären Problemen noch zu früh käme. Bei Galatasaray droht Stürmer-Star Victor Osimhen auszufallen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden