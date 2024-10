HB Ludwigsburg verliert in Champions League deutlich

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben den erhofften zweiten Sieg in der Gruppenphase der Champions League der Frauen verpasst. Gegen den bislang verlustpunktfreien Spitzenreiter der Gruppe B, Brest Bretagne Handball aus Frankreich, hieß es 26:33 (12:14). Beste Torschützin der Gastgeber war Guro Nestaker mit sieben Treffern. Viola Leuchter und Darottya Faluvegi markierten je vier Tore.

Die Ludwigsburgerinnen hatten von Beginn an einen schweren Stand, lagen schnell mit 0:3 zurück und konnten bis zu Pause nicht heranrücken. Im Gegenteil: Zwischenzeitlich betrug der Rückstand mehrfach fünf Treffer. Erst zum Ende der ersten Halbzeit fingen sich die Gastgeberinnen etwas und verkürzten auf 12:14.

Nach der Pause legte Ludwigsburg einen Blitzstart hin und ging beim 15:14 (32.) und 16:15 (34.) zweimal in Führung. Ab Minute 37 hatten die Gastgeberinnen aber ihr Pulver verschossen. Es häuften sich die individuellen und technischen Fehler, im Angriff wurden die Chancen nicht genutzt, was Brest zu leichten Kontertoren verhalf. Am Ende wurde die Niederlage deshalb deutlich.