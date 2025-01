Ludwigsburgs Handball-Team gewinnt souverän

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben einen großen Schritt für den erhofften Einzug in die Playoffs der Champions League geschafft. Der deutsche Meister bezwang vor heimischem Publikum ZRK Buducnost Podgorica aus Montenegro 26:18 (13:10). Dank des souveränen Erfolgs hat das deutsche Spitzenteam seine Chancen auf das Weiterkommen verbessert und festigte den ausreichenden fünften Tabellenplatz.

Es stand zwar zwischenzeitlich 8:8. Die Gastgeberinnen gerieten aber nie in Bedrängnis und lagen nach diesem Zwischenstand stetig vorn. Nach einer Drei-Tore-Führung zur Halbzeit setzte sich Ludwigsburg nach der Pause weiter ab und entschied die Partie am Ende deutlich für sich.

Damit führten die Ludwigsburgerinnen ihre Erfolgsserie in diesem Jahr fort. Neben fünf Bundesligasiegen gelang in der Champions League vor einer Woche ein Unentschieden beim dänischen Team Esbjerg. Am kommenden Samstag ist die Mannschaft im französischen Brest zu Gast.