Berliner Charité-Arzt nach Wanderung vermisst: Deutscher Professor in Italien verschwunden

Ein 58-jähriger Professor des Berliner Charité-Krankenhauses wird seit Ende Juli vermisst. Marcus Maurer brach am Morgen des 31. Juli von seinem Ferienhaus in San Bartolomeo allein zu einer Wanderung auf und kehrte nicht zurück. Wie die italienische Zeitung La Stampa berichtete, wollte Maurer auf den Monte Giove, einem Berg am nordwestlichen Teil des Lago Maggiore, wandern. Der Berg hat eine Höhe von etwa 1300 Metern.

Chartié-Arzt vermisst: Großangelegte Suchaktion am Lago Maggiore

Nachdem Maurer nicht wie geplant am Nachmittag nach seiner Wanderung zurückgekehrt war, informierte seine Frau die Polizei. Es begann eine großangelegte Suchaktion mit Rettungsteams der örtlichen Feuerwehr, der Bergrettung und Alpinspezialisten. Laut La Stampa blieb aufgrund der milden Temperaturen und dem Beruf des Mannes die Hoffnung, ihn lebend zu finden. Als Arzt wäre er in der Lage, „Notfälle mittleren Ausmaßes zu bewältigen“, hieß es.

Medienberichten zufolge wurde für die Suchaktion auch ein Helikopter mit Wärmebildkameras aus Bern angefordert. Nach insgesamt vier Tagen ohne Erfolg, wurde die Suche schließlich eingestellt. Laut einem Bericht der BZ hat die Familie weiterhin Hoffnung, Marcus Maurer zu finden: Auf Facebook posteten die Angehörigen einen Beitrag in Deutsch und Italienisch. Darin haben sie für Hinweise eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt.