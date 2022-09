TV-Ansprache von Charles III. im Live-Stream sehen

Einen Tag nachdem seine Mutter Queen Elizabeth II. gestorben ist, wendet sich der neue König Charles III. an das Volk. Die TV-Ansprache ist für Freitagabend geplant.

Ein palastinterner Plan mit dem Codenamen "Operation London Bridge" legt genau fest, was in den Tagen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. passieren wird. Einer der ersten Schritte ist eine Fernsehansprache von ihrem Nachfolger und Sohn Charles III. am Freitagabend.

TV-Ansprache von Charles III.: Termin und Livestream

Charles reist am Freitag vom schottischen Balmoral, wo er am Donnerstag am Sterbebett von seiner Mutter Abschied genommen hat, zurück nach London. Seine erste Rede an die Nation wird er am Freitag um 19 Uhr deutscher Zeit halten. Einen Livestream dazu wird es auf Twitter- und YouTube-Seiten des Königshauses geben. In seiner TV-Ansprache wird der neue König wohl seine Mutter würdigen und sich zu einem Leben im Dienste der Nation bekennen.

Charles wendet sich nach Tod von Queen Elizabeth an Volk

Kurz nach dem Tod seiner Mutter hatte sich Charles bereits schriftlich an das Volk gewandt. "Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde", schrieb der 73-Jährige.

Charles III. ist König: Formelle Proklamierung am Samstag

Mit dem Tod seiner Mutter wurde Charles automatisch König, da er der Erste in der Thronfolge war. Doch die formelle Proklamierung zum Monarchen steht noch aus. Diese erfolgt durch einen eigens dafür eingesetzten Rat, der am Samstag im St. James's Palace in London zusammenkommt. Dem sogenannten "Accession Council" gehören hochrangige Regierungsvertreterinnen und -vertreter an – darunter auch Premierministerin Liz Truss.

Weitere Aufgaben von Charles III. nach dem Tod der Queen

Auch Tag drei und vier nach dem Tod von Queen Elizabeth II. sind für Charles eng getaktet. Er startet eine Tour durch das Königreich. Dabei wird er in die Hauptstädte Schottlands und Nordirlands reisen, um unter anderem royale Residenzen und regionale Parlamente zu besuchen. Später soll er noch nach Wales fahren, um unter anderem an einem Gottesdienst in der Kathedrale von Llandaff in Cardiff teilzunehmen. Am 19. September soll dann die Beerdigung der Queen im Westminster Abbey stattfinden.

