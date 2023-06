"Charming Boys": Sendetermine, Übertragung und alle Infos zur Dating-Show

Auf RTL+ gibt's im Juni die Dating-Show "Charming Boys". Hier finden Sie Infos rund um Sendetermine und Übertragung des "Prince Charming"-Spin-Offs.

Die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+ ist mit der neuen Sendung "Charming Boys" an den Start gegangen. In der Vergangenheit gingen bereits bei der Gay-Dating-Show " Prince Charming" zahlreiche Männer auf die Suche nach der großen Liebe. In diesem Jahr hat RTL+ ein Spin-Off des Originals im Angebot. Seit Mitte Juni läuft der neue Ableger "Charming Boys" an. Dabei suchen zum Einen "Charming-Allstars" aus den bisherigen Staffeln von "Prince Charming", aber auch neue Kandidaten ihren Traumpartner.

Wann begann die neue Dating-Show und seit wann werden die ersten Episoden auf RTL+ veröffentlicht?

Start von "Charming Boys" bei RTL+

Seit Donnerstag, dem 15. Juni 2023, strahlt RTL+ wöchentlich eine neue Folge der Show "Charming Boys" aus.

In einer idyllischen thailändischen Villa ziehen seitdem nach und nach insgesamt 17 Singles ein, die bereit sind, auf Flirtabenteuer zu gehen. Umgeben von paradiesischer Kulisse und bei heißen Temperaturen lernen sich die Single-Männer auf romantischen Dates Folge für Folge besser kennen. In der begehrten Charming Suite suchen sie nach intimer Zweisamkeit, während sie in den Challenges als Dreamteams antreten.

Am Ende kommt es stets darauf an, bei der jeweiligen Gentlemen’s Night eine Krawatte zu ergattern und damit Teil eines Couples zu sein. Ist dies nicht der Fall, so muss der entsprechende "Charming Boy" die thailändische Villa verlassen. Die beiden Männer, die zum Ende der Staffel das "Charming Couple" 2023 ergeben, gehen mit einem Preisgeld von 10.000 Euro nach Hause.

"Charming Boys": Die Sendetermine zur Show

Mit dem Start der ersten Staffel von "Charming Boys" 2023 ist seit Donnerstag, dem 15. Juni wöchentlich jeweils eine weitere von insgesamt 10 Folgen auf RTL+ zu sehen. Die Sendetermine sehen demnach wie folgt aus:

Folge 1: Donnerstag, 15. Juni 2023

Donnerstag, 15. Juni 2023 Folge 2 : Donnerstag, 22. Juni 2023

: Folge 3 : Donnerstag, 29. Juni 2023

: Donnerstag, 29. Juni 2023 Folge 4 : Donnerstag, 6. Juli 2023

: Donnerstag, 6. Juli 2023 Folge 5 : Donnerstag, 13. Juli 2023

: Donnerstag, 13. Juli 2023 Folge 6 : Donnerstag, 20. Juli 2023

: Donnerstag, 20. Juli 2023 Folge 7: Donnerstag, 27. Juli 2023

Donnerstag, 27. Juli 2023 Folge 8 : Donnerstag, 3. August 2023

: Donnerstag, 3. August 2023 Folge 9 : Donnerstag, 10. August 2023

: Donnerstag, 10. August 2023 Folge 10: Donnerstag, 17. August 2023

Übertragung von "Charming Boys" im Stream - auch im Free-TV?

Ab Donnerstag, dem 15. Juni läuft auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ im wöchentlichen Rhythmus jeweils eine neue Folge von "Charming Boys". Ein Abonnement geht dabei mit einem monatlichen Preis von 6,99 Euro einher.

"Charming Boys" ist das Spin-off der beliebten Dating-Show "Prince Charming", welches ursprünglich auch nur auf RTL+ lief. Hier wurden die Episoden einige Wochen später auch im Free-TV auf Vox ausgestrahlt. Es ist derzeit nicht bekannt, ob dies auch bei "Charming Boys" ebenfalls der Fall sein wird. Sobald hierzu Informationen veröffentlicht werden sollten, werden diese hier zu finden sein.

Das sind die 17 Kandidaten von "Charming Boys":

Die Allstars:

Aaron (28) und Martin (29) - bekannt aus Staffel 1

Gino (35), Jan (28) und Jan Maik (33) - bekannt aus Staffel 2

(28) und (33) - bekannt aus Staffel 2 Kevin (33), Maurice (24) - bekannt aus Staffel 3

Philippe (30), Basti (23) und Tim (26) - bekannt aus Staffel 4

Die Newcomer: