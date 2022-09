Chemnitz: Diphtherie in Chemnitz nachgewiesen

In Chemnitz wurde die lebensbedrohliche Infektionskrankheit Diphtherie bei drei Kindern nachgewiesen. Gleichzeitig ist eine andere Familie an Tuberkulose erkrankt.

In Chemnitz ist die in Deutschland sehr seltene und lebensbedrohliche Infektionskrankheit Diphtherie nachgewiesen worden. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sind drei Geschwisterkinder daran erkrankt. Eines besucht die Schule, die anderen beiden Kindern gehen noch in die Kita. Die Betroffenen und die Kontaktpersonen werden seit Dienstag untersucht und behandelt.

Diphtherie ist eine durch Bakterien ausgelöste Infektionskrankheit, die durch Tröpfchen übertragen wird. Trotz des medizinischen Fortschritts ist die Krankheit nach wie vor lebensbedrohlich und tötet etwa fünf bis zehn Prozent der an ihr Erkrankten. Todesursache ist eine Verengung der Atemwege.

Diphtherie in Chemnitz: Krankheit ist seit Impfung sehr selten

Eigentlich kommen Diphtherie-Fälle in Deutschland mittlerweile kaum vor. Seit der Einführung der Diphtherie-Impfung im Jahr 1955 ist die Verbreitung stark zurückgegangen. Die Impfung wird im Kindesalter zum ersten Mal verabreicht und im Jugendalter aufgefrischt. Erwachsene sollten sich alle zehn Jahre eine Auffrischungsimpfung gegen Diphtherie holen.

Chemnitz: Familie an Tuberkulose erkrankt

Zeitgleich zu dem seltenen Diphtherie-Fall ist ein Chemnitz eine Familie an Tuberkulose erkrankt. Vier Kinder und deren Eltern werden derzeit aufgrund der Krankheit klinisch behandelt, wie die Stadt mitteilte. Auch Tuberkulose ist eine durch Bakterien ausgelöste Infektionskrankheit und wird durch Tröpfchen übertragen. Anders als Diphtherie ist Tuberkulose für einen gesunden Menschen allerdings meistens keine Gefahr.

Lesen Sie dazu auch