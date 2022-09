Schweres Erdbeben in China – mehr als 100 Tote befürchtet

In Chinas Provinz Sichuan ist es zu einem schweren Erdbeben gekommen. Betroffen ist auch die Metropole Chengdu, welche sich derzeit in einem Lockdown befindet.

In China ist es zu einem schweren Erdbeben gekommen. In der südwestchinesischen Provinz Sichuan war eine Erschütterung der Stärke 6,8 registriert worden. Laut chinesischen Staatsmedien lagt das Epizentrum des Erdbebens im Kreis Luding, südwestlich der Metropole Chengdu. Brisant: Die Stadt mit rund 16 Millionen Einwohnern befindet sich derzeit im strengen Lockdown im Zeichen der Zero-Covid-Strategie Chinas.

Chengdu: Erdbeben in China – mehr als 100 Tote befürchtet

Bei dem Erdbeben haben offenbar viele Menschen ihre Häuser verlassen und sind auf die Straße geflüchtet. Größere Schäden an den Gebäuden gab es laut den Staatsmedien aber zunächst nicht. Die Lage war am Montagmorgen unübersichtlich, was vor allem für die entlegeneren Regionen um Chengdu gilt. Das Portal "Riskplayer" geht davon aus, dass es mehr als 100 Todesfälle geben könnte.

Der chinesische Erdbebendienst (CEIC) hatte eine Stärke von 6,8 ermittelt. Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam ist das Beben mit einer Stärke von 6,5 einzuordnen. Die Tiefe des Herdes lag zwischen 10 und 15 Kilometern. Laut dem Portal erdbebennews.de wird in der Folge des Erdbebens mit Erdrutschen gerechnet. Die dichtbesiedelte Region Chengdu markiert den Übergang in das Tibetische Hochland und ist von steilen Flusstälern durchzogen.

Video: dpa

Chengdu 2008 von schwerem Erdbeben heimgesucht

In die Schlagzeilen war Chengdu zuletzt durch einen Corona-Ausbruch gekommen. Die Folge: Wegen Chinas Null-Covid-Strategie mussten sich Millionen Menschen in einen strengen Lockdown begeben, der vorsieht, dass diese das Haus gar nicht, oder kaum mehr verlassen können.

In der Provinz Sichuan hat es schon früher schwere Erdbeben gegeben. Im Jahr 2008 war sie von einem Beben der Stärke 7,9 heimgesucht worden. 80.000 Menschen verloren damals ihr Leben. Unter Sichuan treffen die eurasische Platte und die indische Kontinentalplatte aufeinander, die Region liegt in einer sogenannten Überschiebundszone. Dadurch ist die Provinz im besonderen Maße von Erdbeben gefährdet.

