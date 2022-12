"Bedarf an Arschlöchern gedeckt": RBB stellt "Chez Krömer" ein

Aus für "Chez Krömer": Nach 41-Folgen wird das RBB-Format überraschend eingestellt. Ein Eklat in der letzten Folge mit Faisal Kawusi hatte für Schlagzeilen gesorgt.

"Heute ist der Tag, wo ich glaube (...), dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke", hatte Kurt Krömer nach dem Interview mit Comedian Faisal Kawusi in seiner Show "Chez Krömer" noch gesagt. Es waren offenbar nicht nur leere Worte – denn am Montag gab der RBB bekannt, dass das Format eingestellt wird.

"Es ist für mich an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer. Mir war klar, dass 'Chez Krömer' kein Format ist, das ewig laufen wird", wird Krömer in einer Mitteilung des Senders zitiert. Es habe ihn überrascht, dass es letztendlich so viele Folgen geworden sind. "Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt", verdeutlichte der Berliner Komiker und Moderator.

"Chez Krömer": Krömer bricht Interview mit Kawusi ab

Das kommt überraschend. Nach sieben Staffeln und 41 Folgen endet "Chez Krömer" mit der Folge, in der Krömer Kawusi zu Gast hatte und das Interview mehrere Minuten vor Ende abbrach. In der Folge, die in der ARD-Mediathek abrufbar ist, ging es unter anderem um einen Instagram-Kommentar Kawusis zum Thema K.-o.-Tropfen, eine als rassistisch kritisierte Äußerung über die "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und ein Tourplakat des Comedians, das an die tödliche Festnahme von George Floyd 2020 erinnerte.

"Ich hab' auch keinen Bock mehr", sagte Krömer mehrere Minuten vor Ende des eigentlich 30-minütigen Interviews. "Ohne Witz, ich auch nicht", war Kawusis Antwort darauf. Was darauf folgte, war eine weitere Diskussion, die Krömer mit "Du erzählst nur Scheiße" beendete und Kawusi wegschickte. Als dieser nicht gehen wollte, verließ Krömer selbst den Raum.

Krömer entwickelte mit Produzent Idee zu "Chez Krömer"

Gemeinsam mit Produzent Friedrich Küppersbusch und dessen Firma probono.tv hatte Krömer 2019 die Idee eines Verhörs auf kleinstem Raum zum Showkonzept "Chez Krömer" entwickelt. In der Reihe stellten sich Prominente und Politiker den Fragen des Moderators.

Zu Gast waren zuletzt der Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt, die Rapper Sido und Bushido, der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die frühere AfD-Parteichefin Frauke Petry. Auch Jan Böhmermann war als Gast der aktuellen Staffel eingeplant. Doch er sagte seinen Auftritt ab.

2020 erhielt Krömer dafür erstmals den Grimme-Preis. 2022 erhielten er und Torsten Sträter dann jeweils einen Grimme-Preis für ihr Gespräch bei "Chez Krömer" über Depressionen.