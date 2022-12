"Du erzählst nur Scheiße": Kurt Krömer bricht Interview mit Faisal Kawusi ab

Dass die Gespräche bei "Chez Krömer" nicht angenehm sind, ist nichts Neues. Doch in der aktuellen Folge mit Faisal Kawusi platzte Kurt Krömer der Kragen.

Hitzige Gespräche sind bei "Chez Krömer" keine Seltenheit. Doch in der neusten Folge der RBB-Sendung kam es zum Eklat, Kurt Krömer brach das Gespräch ab und ging. Der Interview-Gast, der den 48-Jährigen so auf die Palme brachte, dass er keine Lust hatte, das Gespräch weiterzuführen, war Comedian Faisal Kawusi. Dabei sagte Krömer vor noch laufender Kamera: "Heute ist der Tag, wo ich glaube (...), dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke."

Dieses Konzept beinhaltet ein Interview in einer Verhörkammer. Der Berliner Komiker Krömer stellt – in der Regel unangenehme – Fragen, wechselt sprunghaft die Themen und geht dabei nicht gerade zimperlich mit seinen Gästen um.

Kurt Krömer konfrontiert Faisal Kawusi bei "Chez Krömer" mit Kommentar

So war es auch in der Folge mit Kawusi. Krömer konfrontierte den 31-Jährigen mit jeglichen Fehltritten der vergangenen Jahre. Unter anderem ging es darum um einen Instagram-Kommentar Kawusis zum Thema K.o.-Tropfen. Die Youtuberin Silvi Carlsson hatte einen Beitrag der Comedienne Joyce Ilg kommentiert. "Bin mal fast an K.-o.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce", schrieb Carlsson. Kawusi hatte daraufhin geantwortet: "Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen." Später entschuldigte er sich dafür. Sein Ziel sei es gewesen, Carlsson aufzuregen, was er geschafft habe.

Zudem ging es bei dem Interview auch um eine rassistische Äußerung gegenüber der "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse. "Du hast gefragt, ob Motsi nicht die Affen bei 'Planet der Affen' verstehen könne, auch wenn die nur Tierlaute von sich geben", erinnerte Krömer Kawusi. Der rechtfertigte sich damit, dass er nicht rassistisch und auch sonst niemandem gegenüber feindlich eingestellt sei. Als wäre das nicht genug, zeigte Krömer auch ein Tourplakat des Comedians, das an die tödliche Festnahme von George Floyd 2020 erinnerte. Das rechtfertigte Kawusi mit künstlerischer Freiheit.

"Ich hab' auch keinen Block mehr", sagte Krömer mehrere Minuten vor Ende des eigentlich 30-minütigen Interviews. "Ohne Witz, ich auch nicht", war Kawusis Antwort darauf. Was darauf folgte, war eine weitere Diskussion, die Krömer mit "Du erzählst nur Scheiße" beendete und Kawusi wegschickte. Als dieser nicht gehen wollte, verließ Krömer selbst den Raum.

"Chez Krömer": Promis stellen sich heiklen Fragen von Kurt Krömer

In der Sendung "Chez Krömer" stellen sich Promis und Politiker den Fragen von Moderator Kurt Krömer. Zu Gast waren zuletzt der Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt, der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die frühere AfD-Parteichefin Frauke Petry. Auch Jan Böhmermann war als Gast der aktuellen Staffel eingeplant. Doch er sagte seinen Auftritt ab. Die Folgen sind in der ARD-Mediathek abrufbar.

