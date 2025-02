Italiens berühmtestes Paar reicht die Scheidung ein – und das ganze Land schaut zu

In einer Woche beginnt das italienische Schlagerfestival in San Remo. Das Festival ist nicht nur die Nabelschau der kommerziellen italienischen Popmusik, sondern auch Anlass für Klatsch und Tratsch. Seit Jahren bestimmen der Hip-Hop-Sänger Federico Lucia alias Fedez und die Influencerin und Moderatorin Chiara Ferragni das Geschehen. Unter der Chiffre „Ferragnez“ beherrschten sie als Liebes-, Ehe- und Elternpaar die Schlagzeilen. Inzwischen sind die beiden getrennt. Während früher das teilweise idyllische Privatleben zur Schau getragen wurde, wird nun öffentlich schmutzige Wäsche gewaschen. Sogar die seriösen italienischen Zeitungen verfolgen die Affäre atemlos.

Im Dschungel der Anschuldigungen und Gerüchte ragt eine juristische Gewissheit heraus. Chiara Ferragni, 29 Millionen Follower auf Instagram, ist in Mailand wegen schweren Betrugs angeklagt, im September beginnt das Hauptverfahren. Es geht um die laut Anklage betrügerische Vermarktung von Süßigkeiten, genauer gesagt der in Italien als Panettone bekannten Weihnachtskuchen sowie überdimensional große Ostereier aus Schokolade. Die Influencerin gab vor, für jene Süßigkeiten unter ihrem Namen Spenden für eine Kinderkrebsstation und für eine Stiftung für autistische Kinder zu sammeln.

Icon Vergrößern In italienischen Supermärkten stapeln sich zu Weihnachten die Kartons mit Panettone. Foto: Christoph Sator, dpa Icon Schließen Schließen In italienischen Supermärkten stapeln sich zu Weihnachten die Kartons mit Panettone. Foto: Christoph Sator, dpa

Stattdessen leistete Ferragni in beiden Fällen nur eine Einmalzahlung und kassierte unter der Vorgabe der Wohltätigkeit offenbar kräftig ab. Dass die 37-Jährige in der Zwischenzeit in Absprache mit der italienischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde drei Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke spendete, konnte das Strafverfahren nicht verhindern. Auch ein tränenreiches Video, in dem sie öffentlich Abbitte leistete, erweichte die Herzen der Ermittler nicht.

Fedez und Ferragni: Waren beide untreu?

Im Fall Ferragni-Fedez ist nun zu sehen, welche Folgen ein zu großen Teilen und wohl auch aus geschäftlichem Kalkül der Öffentlichkeit preisgegebenes Leben hat, wenn die Dinge nicht mehr rund laufen. Im vergangenen Jahr wurde die Trennung des Ehepaars bekannt, nun hat Italiens Öffentlichkeit Teil am Rosenkrieg. In einer Reality-Serie konnte das Publikum verfolgen, wie das Ehe- und Familienleben der Ferragnez und der beiden gemeinsamen Kinder mehr oder weniger funktioniert. Nun wird die Öffentlichkeit mit tatsächlichen oder vermuteten Seitensprüngen und Affären während der Ehe gefüttert.

So soll Fedez, 14 Millionen Follower auf Instagram, die gesamte Ehe über ein Verhältnis mit der Modedesignerin Angelica Montini gehabt haben. Auch Ferragni wird außerehelicher Eskapaden bezichtigt. Veröffentlicht hat diese Gerüchte der ehemalige Mailänder Skandal-Paparazzo Fabrizio Corona. Wegen Erpressung saß Corona über zehn Jahre in Haft. Nun alimentiert er einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem er Szeneinfos über die Ferragnez veröffentlicht. Ferragni fordert deshalb nun Schadensersatz.

Das Geschäft spielte von Beginn an eine zentrale Rolle in der Saga. Die Union von Ferragni und Fedez hatte einen beflügelnden Effekt für beide Ehepartner und ihre Gefolgschaft, wirtschaftlich und in den sozialen Netzwerken. Ferragnis Firma La Fenice erwirtschaftete vor dem Pandoro-Skandal einen Jahresumsatz von 14,2 Millionen Euro. Fedez, der auch dieses Jahr wieder beim Festival in San Remo auftritt, wurde als Sänger italienweit gefeiert. Wie sich Rosenkrieg, Gerüchteküche und der öffentliche Trennungsschmerz auf die Gefolgschaft im Netz und auf die Geschäfte auswirken, ist derzeit noch offen.