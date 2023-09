Die Mauer muss weg: Pendlerpaar baggert Loch in Chinesische Mauer

Die Mauer war im Weg: Um schneller zur Arbeit zu gelangen, baggerte ein Paar einen Teil der Chinesischen Mauer ab.

Kennt jeder: Auf dem Weg zur Arbeit nervt die Dauerbaustelle, die dauerhaft auf Rot geschaltete Ampel, der Stau an der immergleichen Stelle. Kostet Zeit, nervt, bringt nichts. Und nicht wenige dürften, mit der Stirn ans Lenkrad gelehnt, aus Frust gemurmelt haben: Irgendwann reiße ich dieses vermaledeite Stück Straße ab. Sagt man so dahin, macht man aber natürlich nie. Es sei denn, man lebt in der Gemeinde Yangqianhe in der chinesischen Provinz Shanxi.

Ein 38-jähriger Mann und eine 55 Jahre alte Frau leben in diesem Fleck der Erde. Für sie gilt wie für viele andere Berufspendler in New York, Rio oder Rosenheim: Sie müssen rechtzeitig an ihrer Arbeitsstelle sein. Und hier sind wir beim Problem angekommen: China wird bekanntlich von einer 22.000 Kilometer langen Mauer durchzogen.

Mit einem Bagger wurde eine bestehende Lücke in der Chinesischen Mauer erweitert

Und dieses historische Bauwerk muss eben, wie Mauern es an sich haben, umfahren werden. Stunden um Stunden müssen die beiden dabei verloren haben, ehe der Entschluss reifte: Die Mauer muss weg. Letztlich wurde eine bestehende Lücke mit einem Bagger so vergrößert, dass nun Autos durchfahren können. Dazu muss man wissen: An vielen Stellen ist das Bauwerk ohnehin verfallen und sieht aus wie ein mit Gras bewachsener Steinwall.

Die Behörden können mit dem Beitrag zum verbesserten Verkehrsfluss nur wenig anfangen. Der Jahrhunderte alte Mauerabschnitt aus der Ming Dynastie (1368 bis 1644) ist offenbar "irreparabel zerstört" worden. Die Polizei hat das Pendlerpaar bereits festgenommen, die beiden haben die Tat gestanden. Die Sache mit der Zeitersparnis dürften sich die beiden etwas anders vorgestellt haben.

