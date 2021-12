Rückkehr des verlorenen Sohns: Nach zehn Jahren bekommen Eltern in China ihr Kind zurück

2007 wurde der heute 18-jährige Sun Zhuo entführt. Sein Vater gab die Suche nach ihm nie auf. Jetzt kam es zum emotionalen Wiedersehen – mit einem für die Eltern tragischen Ende.

14 Jahre und 57 Tage hat Sun Haiyang auf den Moment gewartet, seinen Sohn endlich wiederzusehen. Nun hat er den mittlerweile 18-jährigen Sun Zhuo unter Freudenschreien in die Arme schließen können. Der berührende Moment, festgehalten von einer wackeligen Handy-Kamera, wurde seither im chinesischen Netz hunderte Millionen Mal angeschaut.

Nur eine einzige Fährte blieb den Eltern des entführten Kindes

Es ist kein Wunder, dass die tragische Geschichte das ganze Land bewegt. 2007 kidnappte ein fremder Mann den damals knapp Vierjährigen aus der südchinesischen Metropole Shenzhen. Die Überwachungskamera an der Ecke eines Supermarktes nahm den Entführer für ein paar flüchtige Momente in schlechter Qualität auf: etwa 1,65 Meter groß, damals Mitte 40, schütteres Haar und ein hageres Gesicht mit tief sitzenden Augen.

Dies war die einzige Fährte, die den Eltern des Jungen blieb. Dennoch gaben sie ihre Suche zu keinem Zeitpunkt auf. Vater Haiyang sagte einmal, dass er fast jede Region Chinas bereist hat, um Hinweise über den Verbleib seines „Zhuo Zhuo“ zu finden. Er brauchte dafür sein Erspartes auf, verkaufte zunächst das Familieneigentum und nahm schlussendlich Schulden auf. Gemeinsam mit seiner Frau setzten sie eine Belohnung von umgerechnet fast 30.000 Euro für brauchbare Hinweise aus. Und sie benannten ihren Frühstücksladen, den sie in Shenzhen betrieben haben, nach ihrem Sohn. An die Wände klebten sie alte Erinnerungsfotos von ihm. Alles vergebens – zunächst.

Jedes Jahr werden tausende Kinder in China Opfer von Menschenhandel

Der Hongkonger Regisseur Peter Chan zeigte sich derart von der tragischen Geschichte inspiriert, dass er 2014 den Kinofilm „Dearest“ in Anlehnung an den wahren Fall inszenierte. Dieser spielte nicht nur Millionen an den Kinokassen ein, sondern brachte auch eine Menge medialer Aufmerksamkeit. Doch auch er half nicht, Sun Zhuo ausfindig zu machen.

So traurig seine Geschichte auch ist: Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Jedes Jahr werden tausende Kinder in China Opfer von Menschenhandel. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann niemand seriös einschätzen. Vor zehn Jahren schrieben einige Medien von bis zu 20.000 Fällen. Laut staatlichen Angaben wurden allein im Laufe dieses Jahres mehr als 8000 Kinder mit ihren leiblichen Eltern wiedervereint – vor allem dank der systematischen DNA-Datenbank, die Chinas Sicherheitsbehörden betreiben.

Wie den Behörden im Fall Sun Zhuo endlich der Durchbruch gelang

Angefeuert wurde der Kinderhandel nicht zuletzt durch die traumatische Ein-Kind-Politik, die die Kommunistische Partei 1980 einführte. Sie ließ den Nährboden für einen perfiden Schwarzmarkt gedeihen, in dem kleine Jungen wie Waren gehandelt wurden. Auch drakonische Strafen konnten den lukrativen Menschenhandel nicht beenden. Manche Eltern waren eher bereit, einen Jungen auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, als ein zweites Kind zu bekommen – möglicherweise wieder ein Mädchen – und hohe Strafen zu bezahlen. In der patriarchalen Gesellschaft gelten insbesondere in den ländlichen Provinzen Söhne als einzige legitime Fortführung des Familienstammbaums.

Dieses Jahr gelang den Behörden im Fall Sun Zhuo endlich der Durchbruch. Dank der fortgeschrittenen Gesichtserkennung konnten sie auf Grundlage der Videoaufnahmen der Supermarktkamera in Shenzhen einen Verdächtigen identifizieren. Die Spur führte schließlich über tausend Kilometer nordöstlich in die Provinz Shandong, wo Sun Zhuo bei einer Familie neben zwei älteren Töchtern aufwuchs.

Der entführte Junge zeigte keine offensichtliche Traumatisierung

Für die Eltern tragisch war dann, was nach der Wiedervereinigung passierte: Sun Zhuo erklärte in aller Öffentlichkeit, dass er auch künftig bei seinen Adoptiveltern leben möchte. Diese hätten ihn schließlich seit mehr als zehn Jahren ordentlich aufgezogen. Tatsächlich zeigt der entführte Junge keine offensichtlichen Traumatisierungen: Er soll mit Liebe erzogen worden sein und in der Schule gute Leistungen gezeigt haben. Dass er entführt wurde, hat er womöglich verdrängt.

Doch als „Käufer“ eines Kindes droht den vermeintlichen „Adoptiveltern“, die derzeit auf Kaution freigelassen sind, eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Diese kann abgemildert werden, wenn das Kind keine Gewalteinwirkung erfahren hat.

Der Teenager Sun Zhuo ist bereits wieder in seine Wahlheimat Shandong zurückgekehrt, um seinen Schulunterricht fortzusetzen. Wie sein Leben weitergeht, wird wohl nun das Gericht entscheiden müssen.

