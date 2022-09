Wolkenkratze steht in Flammen – Großbrand in chinesischer Metropole

In der chinesischen Metropole Changsha ist ein Großbrand ausgebrochen. Ein Wolkenkratzer der Millionenstadt steht in Flammen. Die Hintergründe sind unklar.

In der chinesischen Metropole Changsha ist am Freitag ein Großbrand ausgebrochen. Über einem Wolkenkratzer im Zentrum der Millionenstadt stiegen dichte Rauchwolken auf, das Gebäude stand in Flammen. Laut dem staatlichen TV-Sender CCTV wütete das Feuer in mehreren Etagen.

Großbrand in Metropole in China – Wolkenkratzer brennt

Über mögliche Verletzte und Todesopfer machte der Fernsehsender keine Angaben. Zunächst gab es auch keine Informationen darüber, ob sich Personen in dem Wolkenkratzer befanden, als dieser in Brand geriet. Die Hintergründe der Brandursache waren zunächst ebenfalls völlig unklar.

CCTV berichtete, dass Feuerwehrkräfte mit einem Rettungseinsatz und Löscharbeiten begonnen hätten. Offenbar waren in dem Wolkenkratzer Büros eines staatlichen Telekommunikationsunternehmens namens "China Telecom" untergebracht.

In Online-Netzwerken ist ein Video aufgetaucht, welches den in Flammen stehenden Wolkenkratzer zeigt. An der Fassade des Gebäudes ist Ruß zu sehen. In Changsha leben rund zehn Millionen Menschen. Die Metropole liegt im Südosten Chinas und stellt die Hauptstadt der Provinz Hunan dar.

