Chinesisches Neujahr 2025: Termine, Bräuche und warum die Farbe Rot so wichtig ist

Das chinesische Neujahr, auch als Frühlingsfest bekannt, ist das wichtigste und längste traditionelle Fest in China. Über mehr als zwei Wochen wird der Jahreswechsel mit symbolischen Ritualen und Feierlichkeiten begangen. Neben familiären Zusammenkünften spielen Bräuche wie das Verteilen von roten Umschlägen und das Laternenfest eine zentrale Rolle. Das Fest wird nicht nur in China, sondern weltweit von Millionen Menschen gefeiert.

Die Legende zum chinesischen Neujahr

Die Ursprünge des chinesischen Neujahrs sind in Legenden verwurzelt, die je nach Quelle unterschiedlich erzählt werden. In einem Punkt sind sich die Geschichten jedoch einig: Ein Monster namens Nian – was laut Britannica „Jahr“ bedeutet – griff einmal jährlich Dörfer an, verwüstete die Ernten und zerstörte nahegelegene Häuser. Um sich zu schützen, verkleideten sich mutige Dorfbewohner in einem roten Löwenkostüm und machten viel Lärm, um das Monster zu vertreiben.

Da Nian der Legende nach Angst vor der Farbe Rot hatte, brachten die Dorfbewohner rote Schriftrollen an ihren Türen an. Ihr Überleben feierten sie mit weiterer Dekoration und Feuerwerk. Aus diesem Grund wird am chinesischen Neujahr bis heute rote Dekoration aufgehängt, um böse Geister zu vertreiben und neues Glück einzuladen.

Chinesisches Neujahr 2025: Termin und Zeitrahmen

Das chinesische Neujahr findet jedes Jahr an einem anderen Datum statt, weil es sich laut Deutschlandfunkkultur traditionell nach dem chinesischen Lunisolarkalenders richtet, der Mond- und Sonnenzyklen kombiniert. Der Termin liegt jährlich zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar, da das Fest stets mit dem zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende beginnt. 2025 ist der Termin am 29. Februar und markiert den Übergang in das Jahr zur Schlange. Insgesamt dauern die Festlichkeiten 15 Tage an.

Zeitrahmen:

28. Januar 2025 (Vorabend der Feierlichkeiten): Das chinesische Neujahrsfest beginnt meist schon am Vorabend. Das neue Jahr wird mit traditionellen Ritualen, Familienessen und Festlichkeiten eingeläutet.

29.–30. Januar 2025 (Tag 1 und 2): Die ersten beiden Tage des Neujahrs sind laut CNN traditionell für Familienbesuche reserviert. Geschenke und Früchte werden ausgetauscht, und Kinder sowie unverheiratete Angehörige erhalten rote Umschläge (Hongbao), die sie vor bösen Geistern schützen sollen.

31. Januar 2025 (Tag 3): Der dritte Tag, bekannt als „Red Mouth“ (Chi Kou), wird oft mit Tempelbesuchen verbracht, da Streitigkeiten an diesem Tag als wahrscheinlich gelten. Opfergaben sollen Unglück vermeiden.

4. Februar 2025 (Tag 7): Der siebte Tag, „Renri“ (Geburtstag der Menschen), wird als der Tag gefeiert, an dem die Göttin Nuwa die Menschheit erschuf. Je nach Region gibt es laut CNN an dem Tag verschiedene Rituale und traditionelle Gerichte.

Tag 15 (12. Februar): Abschluss der Feierlichkeiten mit dem Laternenfest, das Licht und Hoffnung für das neue Jahr symbolisiert.

Traditionelle Bräuche am chinesischen Neujahr

Die Vorbereitungen für das chinesische Neujahr beginnen bereits Wochen im Voraus. Da das Fest traditionell im Kreise der Familie gefeiert wird, reisen viele Menschen in ihre Heimatorte zurück. Laut dem Spiegel wird dies als „die größte Volkswanderung der Welt“ bezeichnet. Jedes chinesische Jahr ist einem Tierkreiszeichen zugeordnet. Im Jahr 2025 ist es die Schlange, die laut Deutschlandfunk Kultur Weisheit, Intuition und Eleganz symbolisiert.

Putzen zu Neujahr : Um möglichst viel Glück für das kommende Jahr einzuladen, werden laut BBC in den meisten Haushalten in China vor dem Neujahr gründlich geputzt und entrümpelt. An den ersten Tagen der Feierlichkeiten, einschließlich Neujahr, ist das Putzen jedoch tabu. Dem Aberglauben nach würde man dabei das frisch eingeladene Glück wieder vertreiben. Zur Tradition gehört außerdem, dass sich alle Familienmitglieder vor dem Fest gründlich reinigen.

Festessen : Am chinesischen Neujahr gibt es immer ein großes Festessen mit der Familie. Man hängt gemeinsam Dekoration auf und bleibt lange wach - auch die Kinder. Laut Visit Singapore gehören Ananas-Torten, Yu Sheng (roher Fischsalat) und Bak Kwa (Dörrfleisch) in Singapur zu den traditionellen Speisen an chinesisch Neujahr. Bei jeder Zutat, die zum Fischsalat hinzugefügt wird, werden Wünsche für das neue Jahr ausgesprochen. Laut BBC hat jedes servierte Gericht eine symbolische Bedeutung: Gedämpfter Fisch steht für Wohlstand, Garnelen für Zufriedenheit, lange Nudeln für ein langes Leben, und Teigtaschen sollen das Alte verabschieden und das Neue willkommen heißen.

Rote Umschläge: Traditionell werden zum chinesischen Neujahr rote Umschläge mit Geld, sogenannte „Hongbao“, verteilt. Üblicherweise schenken ältere Familienmitglieder den jüngeren Geld, doch auch unter Kollegen werden die Umschläge ausgetauscht. Neben dem Neujahrsfest kommen sie auch bei Geburtstagen, Hochzeiten und anderen besonderen Anlässen zum Einsatz. Dabei ist es wichtig, saubere Geldscheine zu verwenden und den Umschlag mit beiden Händen entgegenzunehmen, um Respekt zu zeigen.

Feuerwerk: Während der Feierlichkeiten werden in China immer wieder Feuerwerke gezündet. Traditionell werden sie am Vorabend des Neujahrs, am Morgen des Neujahrstags und während der ersten Tage gezündet. Es gibt aber keine festen Termine.

Mit dem Laternenfest endet das Chinesische Neujahr 2025

Am Abend des 15. Tages des Neujahrsfestes wird das Laternenfest gefeiert, das offiziell auch den Abschluss der Festlichkeiten markiert. In öffentlichen Parks und im eigenen Garten werden traditionell viele bunte Laternen aufgehängt. Es gibt Tänze mit verschiedensten Kostümen und Feuerwerksshows. Um Glück für das neue Jahr einzuladen, werden traditionell auch süße Klebreisbällchen (Tangyuan) gegessen.

Laut CNN wird am Laternenfest nicht nur das Ende der Neujahrsfeierlichkeiten, sondern auch der erste Vollmond des Jahres gefeiert. Die strahlenden Laternen sollen eine glückliche und hoffnungsvolle Zukunft einladen. Wie BBC berichtet, schreiben einige Menschen ihre Wünsche auf die Laternen, während andere Rätsel darauf malen, die von Besuchern gelöst werden können.