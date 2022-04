"Chip und Chap" Film 2022: Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung

Im Mai geht der Film "Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" bei Disney Plus an den Start. Hier finden Sie alle Infos rund um Besetzung und Handlung. Zudem haben wir am Ende des Artikels einen Trailer für Sie.

Die US-amerikanische Zeichentrick-Serie "Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" wurde in Deutschland erstmals am 5. Januar 1991 im Ersten ausgestrahlt. Als "Rescue Ranger" nehmen sich Chip und Chap immer wieder vor, Verbrechen aufzuklären oder zu verhindern.

Die damalige Serie mit insgesamt 65 Folgen ist bereits über 30 Jahre alt. Nun soll die sie im Mai 2022 mit dem Film "Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" wieder aufleben.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zum Live-Action-Film für Sie. Wann ist der Start bei Disney plus? Wie ist die Besetzung? Und was ist die Handlung? Zusätzlich finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer mit ersten Einblicken.

Start: Ab wann ist der "Chip und Chap" Film im Stream bei Disney+ zu sehen?

Das Remake geht bei Disney Plus am Freitag, den 20. Mai 2022 an den Start. Um den "Chip und Chap" Film ansehen zu können, benötigen Sie eine Mitgliedschaft beim Streaming-Dienst.

Disney+ steht Ihnen in verschiedenen Abos zu Verfügung. Wenn Sie eine Mitgliedschaft abschließen, die Sie monatlich kündigen können, belaufen sich die Kosten auf 8,99 Euro pro Monat. Im Jahresabonnement kostet der Streaming-Anbieter 89,90 Euro - sie sparen sich also quasi die Kosten für zwei Monate.

Handlung: Das passiert im "Chip und Chap" Film

Die nun schon über 30 Jahre alte Zeichentrick-Serie "Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" begeisterte in den 90ern viele Kinder und ihre Eltern. Nun wird die Serie als Film neu aufgelegt - und auch etwas verändert. Chip und Chap und auch ein paar weitere Charaktere sind zwar immer noch animierte Figuren, allerdings treten sie in einer realen Umwelt auf. Es handelt sich also beim "Chip und Chap"-Film um eine Live-Action/Animations-Produktion.

Die Handlung des Films spielt Jahrzehnte nach dem Ende der Fernsehserie. Chip und Chap haben keinen Kontakt mehr und führen unabhängig voneinander zwei komplett verschiedene Leben. Der sonst so motivierte Detektiv Chip arbeitet als Versicherungsvertreter und lebt ein typisches häusliches Vorstadtleben. Der faule Chap aber hat sich einer CGI-Operation unterzogen und träumt bei Nostalgie-Fanconventions von seiner glorreichen Zeit.

Die beiden finden schließlich wieder zueinander als ein ehemaliger Schauspielkollege auf mysteriöse Weise verschwindet. Chip und Chap müssen ihre zerbrochene Freundschaft wieder aufleben lassen und wollen, genau wie damals, als Rescue Rangers das Leben ihres Freundes retten.

Besetzung: Diese Schauspieler und Sprecher sind bei "Chip und Chap" im Cast

Bisher ist von offizieller Seite noch nicht sonderlich viel über den Cast bei "Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" bekannt. Was aber klar ist: Die Sprecher der beiden Hauptcharaktere sind John Mulaney als Chip und Andy Samberg als Chap.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über weitere Schauspieler in der Besetzung von "Chip und Chap" zusammengestellt:

KiKi Layne - bekannt aus "If Beale Street Could Talk"

Will Arnett - bekannt aus "Arrested Development"

- bekannt aus "Arrested Development" Eric Bana - bekannt aus "Dirty John"

- bekannt aus "Dirty John" Flula Borg - bekannt aus "Pitch Perfect 2"

Dennis Haysbert - bekannt aus "24"

- bekannt aus "24" Keegan-Michael Key - bekannt aus "Schmigadoon!"

- bekannt aus "Schmigadoon!" Seth Rogen - bekannt aus "Pam & Tommy"

- bekannt aus "Pam & Tommy" J.K. Simmons - bekannt aus "Being the Ricardos"

Chris Parnell - bekannt aus " Saturday Night Live "

Film-Trailer: Erste Eindrücke zu "Chip und Chap" auf Disney Plus

Die Disney-Produktion ist Ende Mai im Stream bei Disney Plus verfügbar. Damit Sie sich aber schon ein wenig einstimmen können, haben wir hier den Trailer zum Film "Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" für Sie: