Wer steckt hinter Chloe Malle, der neuen Vogue-Chefin?

In Anna Wintours Fußstapfen, oder besser gesagt High Heels, passt eigentlich niemand. Zu groß, zu heilig, zu sehr Denkmal. Seit 1988 herrschte sie über die amerikanische Vogue – die Frau mit dem ikonischen Bob, der dunklen Sonnenbrille; gefürchtet als „Nuclear Wintour“, verehrt als Hohepriesterin der Mode. Nun ist das Undenkbare eingetreten: Mit 75 Jahren tritt sie als Chefredakteurin ab. Regiewechsel beim Modemagazin Vogue – und die Bühne gehört jetzt der 39-jährigen Chloe Malle. Der rote Teppich ins Chefbüro schien ihr früh ausgerollt.

Im Netz war die Diagnose schnell gestellt: ein weiteres „Nepo-Baby“ auf dem Thron. Also eine Tochter aus privilegiertem Haus. Und zugegeben – Malles Stammbaum funkelt. Ihr Vater, der französische Regisseur Louis Malle, schrieb Filmgeschichte; ihre Mutter, Candice Bergen, glänzte in Blockbustern – und spielte in Sex and the City ausgerechnet die Vogue-Chefin, vor der Carrie Bradshaw das Zittern lernte.

Die Neue kommt aus privilegierten Verhältnissen

Doch anstatt sich gegen das Etikett zu wehren, trägt Malle es selbstbewusst. „Es steht außer Frage, dass ich zu 100 Prozent von den Privilegien profitiert habe, mit denen ich aufgewachsen bin“, sagt die New Yorkerin. „Aber genau das hat mich immer dazu gebracht, viel härter zu arbeiten.“

Dabei war Mode zunächst gar nicht ihr Ziel. An der Brown University studierte sie Literatur, schrieb für die Studentenzeitung, den Observer und die New York Times. 2011 bewarb sie sich dann bei Vogue – fürs Social-Media-Team. Ihr Bewerbungsgespräch bei Wintour hätte direkt aus „Der Teufel trägt Prada“ stammen können: Malle erschien in schwarzen Strumpfhosen. „Damals wusste ich nicht, dass man bei Anna Wintour niemals Schwarz trägt.“

Malle arbeitet seit 14 Jahren bei dem Magazin

14 Jahre Vogue-Erfahrung bringt Chloe Malle mit: Social Editor, Chefredakteurin von Vogue.com, Stimme des Podcasts The Run-Through. Und im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin setzt sie auf Nähe statt Unantastbarkeit. Auf Instagram zeigt sie Alltag mit Ehemann, zwei Kindern und Hund Lloyd. Selbstironisch erfand sie sogar Dogue, ein Hundemagazin – mit der These, dass Stars über ihr Leben mit dem Vierbeiner oft mehr verraten als über sich selbst.

Anna Wintour bleibt, ein paar Türen weiter, Global Chief Content Officer bei Condé Nast. Die Met Gala und Vogue World gehören weiter ihr – aber das neue Kapitel der US-Vogue heißt Chloe Malle. „Vogue hat mich geformt. Jetzt freue ich mich darauf, Vogue zu formen“, sagt sie.