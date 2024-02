"Once Upon A Time"-Schauspieler Chris Gauthier stirbt im Alter von 48 Jahren

Chris Gauthier ist tot. Der Schauspieler war durch seine Rollen in den Serien "Once Upon a Time", "Eureka – Die geheime Stadt, "Smallville" und "Supernatural" bekannt.

Der kanadische Schauspieler Chris Gauthier ist bereits am vergangenen Freitagmorgen im Alter von 48 Jahren gestorben. Nach Angaben seine Agentur TriStar Appearances war die Todesursache eine kurze Krankheit, über die bislang nicht mehr bekannt wurde. Er hinterlässt seine Frau Erin und zwei Söhne.

Chris Gauthiers Agentur erinnert nach Tod an Schauspieler

"Als seine Frau sich gestern mit der Nachricht an mich wandte, weinte ich stundenlang ungläubig", schrieb Chad Colvin im Namen der Agentur auf Facebook. Chris sei im wahrsten Sinne des Wortes die Lehrbuchdefinition eines Charakterdarstellers gewesen. Er habe immer sein Bestes gegeben, wenn die Kamera gelaufen sei, erinnerte sich Colvin. "Bruder ... ich werde dich so sehr vermissen, mehr, als du dir jemals vorstellen kannst", beendete er seinen Post.

Gauthier war vor allem durch seine Rollen in den Serien "Once Upon a Time", "Eureka – Die geheime Stadt, "Smallville" und "Supernatural" bekannt. Zudem war er unter anderem in den Filmen in "40 Tage und 40 Nächte", "Insomnia – Schlaflos" zu sehen und trat in dem Horrorfilm "Freddy vs. Jason" auf.

Kollegen trauern um Schauspieler Chris Gauthier

Sein Kollege Colin O’Donoghue aus der Serie "Once Upon a Time" trauerte auf Instagram um Gauthier. "Ruhe in Frieden Chris! Untröstlich! Meine Liebe und meine Gedanken gehen raus an Erin und die Jungs! Wir werden dich vermissen Bruder! Du warst der wahre Kapitän!!", schrieb O’Donoghue.

Der Serienmacher Adam Horowitz, der mit Gauthier zusammenarbeitete, schrieb auf X: "Es ist so traurig, vom Tod von Chris Gauthier zu hören. Er war so ein freundlicher und talentierter Mensch. Du wirst vermisst werden."