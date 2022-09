Wanda-Keyboarder Christian Hummer stirbt nach langer Krankheit

Christian Hummer, der Keyboarder der österreichischen Band Wanda, ist tot. Er ist nach langer, schwerer Krankheit kurz vor Veröffentlichung eines neuen Albums gestorben.

"Schweren Herzens teilen wir euch mit, dass unser Bandmitglied und lieber Freund Christian Hummer nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist", schrieb die österreichische Band Wanda am Montagabend auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Indie-Rockband hat die traurige Nachricht vom Tod des Keyboarders nur vier Tage vor Erscheinen des neuen Studioalbums veröffentlicht.

Wanda verkündet Tod von Christian Hummer

"Es gibt keine Worte, die diesem Verlust gerecht werden können. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie. Christians Musik, seine Liebe und sein Humor bleiben für immer in unseren Herzen", so die Mitteilung von Wanda. Die Band werde die gemeinsamen Jahre niemals vergessen und Christian Hummer als Mensch und Musiker auf ewig in ihrem Herzen behalten. Auf die Nachricht reagierten auch Musikerkollegen und bekundeten ihr Beileid. Der deutsche Rapper Casper antwortete mit drei Herzen und auch Musiker Bosse schrieb: "Herzliches Beileid."

Wanda hat alle Termine für diese Woche abgesagt. Eigentlich wollte die Band am Mittwoch ihr neues Album bei einer Release-Party in Berlin feiern.

Christian Hummer stand zuletzt im März mit Wanda auf der Bühne

Zuletzt stand Christian Hummer mit Wanda im März bei einem Ukraine-Benefiz-Konzert im Ernst-Happel-Stadion in Wien auf der Bühne. Wie Der Standard berichtet, haben die Konzerte danach ohne den Keyboarder stattgefunden.

Der 1990 geborene Christian Hummer war eines der Gründungsmitglieder von Wanda. Die Band gibt es seit 2012. Sie hatte sich in Wien gegründet und 2014 ihr Debütalbum "Amore" veröffentlicht. Mittlerweile hat die Bands bereits vier Studioalben herausgebracht. Am 30. September erscheint das fünfte Album. Wanda ist mit Songs wie "Bologna" und "Bussi Baby" bekannt geworden und gilt als eine der aktuell bekanntesten Bands aus Österreich.