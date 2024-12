Christkindlmarkt 2024 in München: Öffnungszeiten und Programm

Am Montag, dem 25. November 2024, öffnete der Christkindlmarkt in München seine Pforten. Bis zum Dienstag, dem 24. Dezember 2024, können Besucherinnen und Besucher dann zwischen den Buden entlangschlendern, Weihnachtsgeschenke besorgen und die ein oder andere Tasse Glühwein oder Punsch trinken.

Der Weihnachtsmarkt mit Blick auf das Münchner Rathaus bietet neben unterschiedlichen Ständen auch ein Rahmenprogramm an Unterhaltung. Dazu gehören verschiedene Konzerte, das gemeinsame Singen, Bastelangebote für Kinder und der Krampuslauf Anfang Dezember.

Sie wollen wissen, wann genau der Weihnachtsmarkt öffnet und was geboten ist? Wir haben alle Informationen rund um Öffnungszeiten und Programm beim Münchner Christkindlmarkt 2024.

Öffnungszeiten heute beim Christkindlmarkt 2024 in München

In diesem Jahr findet der Münchner Christkindlmarkt zwischen dem 25. November und dem 24. Dezember 2024 statt. Er hat sieben Tage die Woche zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag bis Samstag: 10-21 Uhr

Sonntag: 10-20 Uhr

Am 24. Dezember : 10-14 Uhr

Programm beim Christkindlmarkt 2024 in München

Das Programm beim Münchner Christkindlmarkt besteht aus verschiedenen Angeboten: So finden zwischen dem 25. November und dem 24. Dezember 2024 verschiedene Konzerte und der Krampuslauf statt. Außerdem werden Führungen über den Weihnachtsmarkt, Singen unter dem Christbaum und Basteln für Kinder angeboten. In einer Pop Up Gallery wird zudem Münchner Kunst ausgestellt. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Programmpunkten:

Konzerte

Während des Christkindlmarkts finden um 17.30 Uhr und um 17.45 Uhr Konzerte auf dem Balkon des Neuen Rathauses statt. Wir haben im Folgenden eine Übersicht darüber, welche Bands und Ensembles an welchen Tagen auftreten. Das Konzertprogramm dauert jeweils bis etwa 18 Uhr. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage des Christkindlmarkts München.

Montag, 25. November, 17 Uhr: Adi Stahuber und die Isartaler Blasmusik

Dienstag, 26. November, 17.30 Uhr: Deutsch-Japanischer Frauenchor München

Dienstag, 26. November, 17.45 Uhr: Komalé Akakpo

Mittwoch, 27. November, 17.30 Uhr: Bläserensemble Dieter Kanzleiter

Donnerstag, 28. November, 17.30 Uhr: Tuija Komi

Donnerstag, 28. November, 17.45 Uhr: MIS Middle School Choir ‚Up & Away’

Sonntag, 1. Dezember, 17.30 Uhr: Ramersdorfer Dreigesang

Sonntag, 1. Dezember, 17.45 Uhr: Posaunenchor München-Trudering

Montag, 2. Dezember, 17.30 Uhr: True Voices

Montag, 2. Dezember, 17.45 Uhr: Munich All Stars

Dienstag, 3. Dezember, 17.30 Uhr: Kinderchor der Städtischen Sing- und Musikschule München

Mittwoch, 4. Dezember, 17.30 Uhr: Vokal Ensemble Gilching

Mittwoch, 4. Dezember, 17.30 Uhr: Miesbacher Jagdhornbläser

Donnerstag, 5. Dezember, 17.30 Uhr: Ricardo Volkert & Ensemble

Donnerstag, 5. Dezember, 17.45 Uhr: Milton Sánchez

Sonntag, 8. Dezember, 17.30 Uhr: Männergesangsverein Obersöching

Sonntag, 8. Dezember, 17.45 Uhr: Bläsergruppe des Männergesangsvereins Obersöching

Montag, 9. Dezember, 17.30 Uhr: Perlacher Dreig´sang

Montag, 9. Dezember, 17.45 Uhr: Tromposound

Dienstag, 10. Dezember, 17.30 Uhr: Gesangverein Petershausen

Dienstag, 10. Dezember, 17.45 Uhr: Hornensemble Blutenburg

Mittwoch, 11. Dezember, 17.30 Uhr: Max Geller Duo

Mittwoch, 11. Dezember, 17.45 Uhr: Montparnasse

Donnerstag, 12. Dezember, 17.30 Uhr: Coro Latino München e.V.

Donnerstag, 12. Dezember, 17.45 Uhr: Kiko Pedrozo

Sonntag, 15. Dezember, 17.30 Uhr: Bürger-Sänger-Zunft

Montag, 16. Dezember, 17.30 Uhr: Pasinger Dreigesang

Montag, 16. Dezember, 17.45 Uhr: Zitherclub Bavaria

Dienstag, 17. Dezember, 17.30 Uhr: ESME Singers

Dienstag, 17. Dezember, 17.45 Uhr: Ela Marion

Mittwoch, 18. Dezember, 17.30 Uhr: Chor des Amtsgerichts München e.V.

Mittwoch, 18. Dezember, 17.45 Uhr: Daniel Eppinger

Donnerstag, 19. Dezember, 17.30 Uhr: MICS Munich International Choral Society

Donnerstag, 19. Dezember, 17.45 Uhr: Oblivion

Sonntag, 22. Dezember, 17.30 Uhr: Isarbrass

Sonntag, 22. Dezember, 17.45 Uhr: Männerchor Milbertshofen-Riesenfeld e.V.

Montag, 23. Dezember, 17.30 Uhr: Viergesang „Weiß und Blau“

Montag, 23. Dezember, 17.45 Uhr: Ismaninger Blechbläser Ensemble

Dienstag, 24. Dezember, 12 Uhr nach dem Glockenspiel: Grünwalder Turmbläser

Singen unter dem Christbaum

Während es bei den Konzerten auf dem Rathausbalkon darum geht, anderen beim Singen und Musizieren zu lauschen, darf man beim Singen unter dem Christbaum selbst mit in die Lieder einsteigen. Traudi Siferlinger, Monika Drasch und Hansi Zeller stimmen immer mittwochs um 16.30 Uhr verschiedene Weihnachtssongs und bayerische Lieder an, bei denen alle Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen eingeladen sind. Der Eintritt dazu ist frei, es werden vor Ort kostenlose Gesangshefte verteilt und das gemeinsame Singen dauert jeweils rund eine halbe Stunde. Veranstaltungsort ist der Alte Peter, Rindermarkt 1.

Basteln für Kinder

Zwischen dem 28. November und dem 15. Dezember 2024 können Kinder in der Himmelswerkstatt im Neuen Rathaus weihnachtlich basteln und kreativ sein. In dieser Zeit öffnet die Himmelswerkstatt ihre Pforten täglich, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und ist kostenfrei. Um eine Anmeldung beim Kindermuseum München wird allerdings gebeten.

Münchner Krampuslauf

Der Münchner Krampuslauf findet am 8. Dezember 2024 statt. Dabei ziehen mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Münchner Altstadt. Sie sind verkleidet als Krampusse und Perchten und tragen gruselig anmutende Kostüme und Masken. Los geht es um 15 Uhr an der Sendlinger Straße, dann weiter am Rindermarkt vorbei, über das Rosenthal unterm Alten Peter vorbei bis zum Alten Rathaus. Um etwa 17 Uhr endet der Krampuslauf.

Micro Art Gallery

Von der Eröffnung des Christkindlmarktes bis zum 15. Dezember 2024 zeigt eine Pop-Up Gallery im Rathaus kleinformatige Kunst aus München. Über 90 Künstlerinnen und Künstler stellen dort ihre Kunstwerke aus und bieten sie zum Verkauf an. Ausstellungsort ist der umgestaltete Pförtnerraum auf der linken Seite im Erdgeschoss des neuen Rathauses.

Führungen über den Christkindlmarkt

Wer auf dem Christkindlmarkt nicht nur seinen Glühwein-, sondern auch seinen Wissensdurst stillen will, kann an einer der kulturhistorischen Führungen teilnehmen. Unter dem Motto „Lichterglanz und Winterzauber“ führen offizielle Guides der Stadt München in 90 oder 120 Minuten über den Markt und beantworten Fragen wie „Wann kam der Christkindlmarkt auf den Marienplatz?“ und „Wie kam der Glühwein auf den Christkindlmarkt?“. Für Erwachsene kostet die Führung 30 Euro, das ermäßigte Ticket gibt es für 25 Euro. Inkludiert ist dabei eine Tüte Mandeln und ein Glühwein.