Christkindlmarkt in München 2022: Öffnungszeiten, Programm, Anfahrt und alle Infos

Nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2021 findet der Christikindlmarkt 2022 in München wieder statt. Wir haben alle Infos zu den Öffnungszeiten, zum Programm und zur Anfahrt für Sie.

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine festlich geschmückten Buden und Stände den Marienplatz in München füllten, findet der Christkindlmarkt 2022 nach der Zwangspause wieder statt. In diesem Jahr gesellt sich zur Corona- auch noch die Energie-Krise hinzu, doch auch hier haben die Veranstalter Lösungen parat: Der Christbaum und alle anderen Teile des Marktes sollen nur durch LED-Leuchtmittel erhellt und außerdem sollen die Beleuchtungszeiten verringert werden.

Wie sieht es mit den Öffnungszeiten für den Chirstkindlmarkt München 2022 aus? Welches Programm steht an und was hat der Weihnachtsmarkt sonst noch zu bieten? Antworten auf diese Fragen und Infos zur Anfahrt haben wir hier für Sie.

Christkindlmarkt München 2022: Öffnungszeiten

Der Christkindlmarkt in München hat in diesem Jahr vom 21. November 2022 bis zum 24. Dezember 2022 geöffnet. Von wann bis wann Sie den Markt täglich besuchen können, ist bisher jedoch noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren war der Münchner Christkindlmarkt montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr und an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Aufgrund der Energie-Krise und etwaiger Corona-Beschränkungen könnten sich jedoch für diese Jahr aber auch andere Öffnungszeiten ergeben. Wir informieren Sie hier, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden.

Christkindlmarkt München 2022: Programm und Highlights

Zu den Highlights des Münchner Christkindlmarkts zählt sicherlich der große Christbaum, der den Marienplatz von der Eröffnung des Marktes bis zum 6. Januar 2023 erleuchtet. Außerdem warten auf den rund 31.000 Quadratmetern insgesamt 140 Buden und Stände auf die Besucher, die von Weihnachtsschmuck über handbemalte Glaskugeln bis hin zu Lammfelljacken die verschiedensten winterliche Waren bieten. Auch Essen und Trinken lässt sich reichlich kaufen: Unter anderem wird es Kletznbrot, Schneeballen, Stollen und firsche Makronen sowie Beerenglühwein und Kräuterliköre geben.

Ein Highlight ist auch der Kripperlmarkt am Alten Peter, der zu den größten Krippenmärkten in ganz Deutschland zählt. Dort gibt es Krippenfiguren in den verschiedensten Varianten: Von günstigeren Kunststofffiguren bis hin zu handgefertigten Schnitzwerken aus Südtirol, Oberammergau oder aus dem Erzgebirge ist auf dem Kripperlmarkt alles zu finden, was man für den Bau der eigenen Krippe benötigt. In der Adventszeit lassen sich in ganz München ausgestellte Krippen bestaunen. Hier eine Auswahl der Standorte:

Frauenkirche (Weihnachtskrippe), Frauenplatz 1. - Standort: In der Kapelle Mariä Verkündigung an der Südwand.

St. Michael (Weihnachtskrippe), Neuhauser Straße 6. - Standort: links in einer Nische.

(Weihnachtskrippe), 6. - Standort: links in einer Nische. Asam-Kirche (Christkindl), Sendlinger Straße 32. - Standort: linker Seitenaltar.

32. - Standort: linker Seitenaltar. Sankt Peter – "Alter Peter" (Weihnachtskrippe), Rindermarkt 1. - Standort: beim Eingang, hinten auf der linke Seite des Altarraums.

– "Alter Peter" (Weihnachtskrippe), Rindermarkt 1. - Standort: beim Eingang, hinten auf der linke Seite des Altarraums. Theatinerkirche – St. Kajetan , Theatinerstraße 22. Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. - Standort: rechter Seiteneingang

, Theatinerstraße 22. Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. - Standort: rechter Seiteneingang Heilig-Geist-Kirche, (Jahreskrippe), Prälat-Miller-Weg 1, Viktualienmarkt. - Standort: links im Altarraum

Bürgersaalkirche, (Jahreskrippe), Neuhauser Straße 14. - Standort: in der Unterkirche

14. - Standort: in der Unterkirche St. Paul, St.-Pauls-Platz 11. Klangkrippe von Stefan Hunstein und Axel Nitz . Eine poetische Klanginstallation des Weihnachtsevangeliums.

und . Eine poetische Klanginstallation des Weihnachtsevangeliums. St. Sebastian , (Alpenländische Krippe), Hiltenspergerstraße 115. - Standort: hinten links.

, (Alpenländische Krippe), Hiltenspergerstraße 115. - Standort: hinten links. St. Sylvester , Biedersteiner Straße 1. Wechselnde Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. - Standort: Eingang Westseite

Der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz ist der älteste Weihnachtsmarkt Münchens, fand aber nicht immer am heutigen Standort statt. Die Anfänge des heutigen Marktes sollen auf die Nikolausmärkte aus dem 14. Jahrhundert zurückgehen. Offiziell besteht der heute bekannte Christkindlmarkt aber erst seit 1806.

Anfahrt zum Christkindlmarkt München: Auto oder Bahn?

Rund um den Marienplatz gibt es keine Parkmöglichkeiten für Autos, weshalb die Veranstalter eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlen. Wie Sie den Marienplatz in 80331 München am besten mit U- oder S-Bahn erreichen, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

U-Bahn (U3/U6 bis Marienplatz , U3/U4/U5/U6 bis Odeonsplatz und Karlsplatz /Stachus)

, U3/U4/U5/U6 bis und /Stachus) S-Bahn (S1-S8 bis Marienplatz oder Karlsplatz )

oder ) Straßenbahn Linien 19 und 21 bis Theatinerstraße

