Bayerischer Rundfunk

vor 41 Min.

Letzte Sendung: Christoph Deumling geht in Rente

Am Freitagabend moderiert Christoph Deumling zum letzten Mal die "Abendschau" im Bayerischen Rundfunk. Dann geht er in Rente und will sich um seine Familie kümmern.

Von Svenja Moller