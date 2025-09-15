Moderatorin Clari: „Kinder müssen spüren, dass Lernen Spaß machen kann“

Frau da Silva, sind Sie gerne zur Schule gegangen?

DA SILVA: Mmmh… unterschiedlich. Ich hatte Phasen, da war ich gerne in der Schule. Aber es gab auch Jahre, wie das halt so ist, da hatte ich nicht viel Lust darauf. Insgesamt würde ich sagen: Das war durchwachsen bei mir. Aber das kennen wir doch alle!

Es gibt internationale Vergleichsstudien, die im Kern besagen, dass deutsche Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren am wenigsten gerne in die Schule gehen. Woran mag das Ihrer Meinung nach liegen?

DA SILVA: Ich kann mir vorstellen, dass wir in Deutschland, vielleicht auch durch politische und strukturelle Bedingungen, immer noch sehr dem Frontalunterricht verhaftet sind. Ich finde es schade, dass sich kreativere Varianten dazu verhältnismäßig langsam entwickeln. Frontalunterricht wiederum ist schwierig, wenn man als junger Mensch stundenlang sitzen muss und der Lehrstoff von vorn auf einen einprasselt. Das macht auf Dauer nicht so viel Spaß – und das könnte sich auch in den Studien widerspiegeln.

In der Tat nimmt die Freude an der Schule mit zunehmendem Alter ab. Bei Grundschülern gehen noch über 80 Prozent gerne zur Schule, dann verfliegt die Freude. Bräuchten wir mehr modernere Lehrformen?

DA SILVA: Da wäre ich total dabei! Die Kinder müssen spüren: Lernen kann Spaß machen! Neugierig zu sein, ist toll, sich Wissen anzueignen, macht Freude. Eigentlich steckt dieser Trieb der Neugierde ja in jungen Menschen drin. Die wollen etwas Neues ausprobieren. Da finde ich es schade, dass das im Schulunterricht nur so selten aktiviert wird.

Abseits der Schule soll auch gelernt werden. Seit April gibt es ein neues „Kinderprofil“ – das ist ein geschützter Bereich innerhalb der ARD Mediathek. Ist das so ein Parallel-Lern-Universum?

DA SILVA: Es passiert hier in jedem Fall eine Form von Wissensvermittlung. Denn über die Sendungen lernt man und bekommt so neues Wissen.

Inwiefern unterscheidet sich das Angebot von dem anderer Kindersender?

DA SILVA: Ich meine, dass man da gar nicht so sehr die Gesamtangebote der Sender unterscheiden sollte, sondern eher die Formate. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, bei anderen Anbietern gibt es vielleicht viele fiktive Geschichten, man möchte mehr unterhalten, kreiert Fantasiewelten, in denen man träumen kann. Bei Formaten wie „Wissen macht Ah!“ oder „Die beste Klasse Deutschlands“ haben wir dagegen eher einen journalistischen beziehungsweise wissenschaftlichen Anspruch.

Das wirklich Besondere am Kinderprofil ist, dass es mit den Kindern mitwächst und die angebotenen Inhalte mit Hinblick auf die Altersstufen kuratiert werden. Ziel bei der ARD ist es, zumindest verspricht man das, altersgerechte und pädagogisch wertvolle Inhalte anzubieten – von Wissenssendungen über Serien bis hin zu Spielfilmen für gemeinsame Familiennachmittage. Schauen Sie da auch selbst mal rein?

DA SILVA: Ich schaue da tatsächlich gerne rein. Ich informiere mich auch darüber, was meine Zielgruppe gerade spannend findet. Da müssen wir nicht nur Sendungen schauen, sondern das gesamte Internet durchforsten. Denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind eben viel bei TikTok, YouTube und anderen Plattformen unterwegs. Natürlich schaue ich auch die eigenen Sendungen, um sie weiterzuentwickeln und verbessern zu können.

Was wird da in dieser Hinsicht unternommen?

DA SILVA: Bei „Die beste Klasse Deutschlands“ gibt es auch einen Spiele-Ansatz. Da gibt es online beispielsweise ein Quiz. Mit der KiKA-Quiz-App haben wir auch ein interaktives Element, bei dem jeder, egal, wo er gerade ist, mitspielen kann. Das macht Spaß, weil man da sein eigenes Wissen testen kann. Ziel ist es, aus den TV-Formaten heraus Elemente für andere Plattformen zu entwickeln.

Sie werden von allen Kindern nur „Clari“ genannt und sagen, Sie seien eine „bekennende Allesausprobiererin“. Was haben Sie denn schon alles ausprobiert?

DA SILVA: Ich bin sehr experimentierfreudig, gerade im sportlichen Bereich. Und ich stelle mich gerne Herausforderungen. Obwohl ich sonst nie gewandert bin, habe ich mal an einer 100-Kilometer-Wanderung teilgenommen – einfach, weil ich es testen wollte. Auch an einem 24-Stunden-Schwimmwettbewerb habe ich mich schon beteiligt. Ich mag persönliche Challenges.

Wie sind Sie eigentlich zur Moderatorin von Kinderformaten wie „Wissen macht Ah!“ oder „Die beste Klasse Deutschlands“ geworden?

DA SILVA: Es gibt nicht diesen einen, geradlinigen Weg. Bei mir war es so, dass ich ziemlich früh wusste, dass ich in den Journalismus wollte, um echte Geschichten zu erzählen. Während meines Studiums habe ich schon beim Kinderkanal KiKA zu arbeiten begonnen – zunächst mehr im pädagogischen Bereich. Irgendwann wollte ich auch vor die Kamera und habe beim MDR als Reporterin gearbeitet. Zurück beim KiKA bekam ich dann mit dem „Kummerkasten“ die erste Live-Sendung. So habe ich Ralph Caspers kennengelernt und kam zu „Wissen macht Ah!“ oder zu „Die Sendung mit der Maus“.

Aus Sicht einer TV-Moderatorin: Wie viel fernsehen oder streamen sollten Kinder im Alter von sechs bis zehn am Tag?

DA SILVA: Das ist schwer, pauschal zu sagen. Es kommt ja auch darauf an, was konsumiert wird. Bei bestimmten Formaten ist eine Stunde am Tag völlig in Ordnung. Aber man sollte parallel dazu auch Hobbys von Kindern fördern.

Sie haben einen kleinen Sohn. Darf der schon fernsehen oder ans Handy?

DA SILVA: Nein, vor dem Alter von drei Jahren muss kein Kind irgendetwas gucken. Die werden genug mit dem Handy der Eltern konfrontiert. Aber, ganz ehrlich, in diesem Alter interessiert es ihn noch nicht.

Zur Person Clarissa Corrêa da Silva, 35, ist Tochter einer brasilianischen Psychoanalytikerin und eines israelischen Vaters und gebürtige Berlinerin. Sie ist Mutter eines einjährigen Sohnes.