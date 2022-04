"Clarice Starling": Alle Infos zu Sendeterminen, Handlung und Besetzung

"Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer" läuft bei Sat.1 im Programm. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine der Folgen, die Handlung und Besetzung der Serie.

Mit "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer" läuft beim Free-TV-Sender Sat.1 momentan eine neue Serie. Diese spielt im Jahre 1993, ein Jahr nach den Ereignissen des Films "Das Schweigen der Lämmer". Dabei taucht die Serie tief in die noch nicht erzählte Lebensgeschichte der FBI-Ermittlerin Clarice Starling ein.

Alex Kurtzman und Jenny Lumet sind nicht nur die Autoren, sondern auch die Produzenten der Serie. Die Dreharbeiten zur ersten Folge von "Clarice Starling" fanden in Toronto statt. Die restlichen Episoden wurden ebenfalls in Kanada gedreht, allerdings in Vancouver.

Worum geht es in der Serie "Clarice Starling"? Und wie sieht die Besetzung aus? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Start, Handlung, die Sendetermine der einzelnen Folgen und die Schauspieler im Cast der Serie.

Video: dpa

Seit wann ist "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer" bei Sat.1 zu sehen?

Die Serie "Clarice Starling" ist seit Dienstag, dem 15. März 2022, um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Danach werden die weiteren Episoden immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Handlung: Worum geht es in "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer"?

Ein Jahr nachdem die junge FBI-Agentin Clarice Starling den Serienkiller Buffalo Bill unter großem Interesse der Öffentlichkeit ausfindig gemacht und verhaftet hat, kehrt sie trotz eines Traumas zum FBI zurück. Als die Leichen von zwei Frauen in einem Fluss aufgefunden werden, gründet das FBI eine Spezialeinheit, deren Aufgabe es ist, verschiedenen Gewalt- und Sexualverbrechen nachzugehen. Clarice wird von der Justizministerin Ruth Martin persönlich dazu verpflichtet, in der neuen Einheit mitzuwirken – sehr zum Unmut ihrer männlichen Kollegen.

Die Ministerin ist von Clarice überzeugt und möchte, dass sie zum Aushängeschild des FBI wird. Schließlich hat Clarice die Tochter von Ruth Martin aus der Gewalt von Mörder Buffalo Bill befreit. Unter der Aufsicht ihres alten Erzfeindes Special Agent Paul Krendler, macht sich die Clarice von Neuem auf die Suche nach Serienmördern und Sexualstraftätern.

Lesen Sie dazu auch

Episoden-Guide: Das sind die Sendetermine und Folgen von "Clarice Starling"

Die Serie "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer" besteht aus insgesamt 13 Folgen. Die einzelnen Episoden haben alle eine Länge von circa 42 Minuten und werden als Doppelfolgen (am 15. März 2022 mit drei Folgen) ab 20.15 Uhr (am 12. April 2022 erst ab 20.45 Uhr) in Sat.1 gezeigt.

Das sind die Sendetermine und Titel der Folgen:

Folge 1: "Ein Jahr danach" (15. März 2022)

Folge 2: "Auf schmalem Grad" (15. März 2022)

Folge 3: "Hinter verschlossener Tür" (15. März 2022)

Folge 4: "Ein Sündenbock" (22. März 2022)

Folge 5: "Allein" (22. März 2022)

Folge 6: "Die Last der Erinnerung" (29. März 2022)

Folge 7: "Die dunkle Seite" (29. März 2022)

Folge 8: "Das Hornissennest" (05. April 2022)

Folge 9: "Mehr Fragen als Antworten" (05. April 2022)

Folge 10: "Verletzt" (12. April 2022)

Folge 11: "Ein Mosaik" (12. April 2022)

Folge 12: "Wütend" (19. April 2022)

Folge 13: "Entscheidung" (19. April 2022)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer"?

Die australische Schauspielerin Rebecca Breeds verkörpert die Hauptrolle der Kommissarin Clarice Starling in der Serie "Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer".

Hier finden Sie eine Übersicht über die weiteren Hauptdarsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie: