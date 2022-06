"Club der guten Laune": Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

Bei Sat.1 ist der "Club der guten Laune" zu sehen. Hier erfahren Sie mehr zu Sendetermine und Sendezeit der neuen Promi-Show und erhalten alle wichtigen Infos.

Ob Streit und Zickereien hier wohl ausbleiben? Bei Sat.1 ging Anfang Mai ein neues TV-Format mit prominenten Kandidatinnen und Kandidaten an den Start: der "Club der guten Laune".

Die Zutaten scheinen altbekannt: Der Sender schickt elf Promis gemeinsam an eine sonnige Location, Sat.1 nennt dies in diesem Falle "Cluburlaub". In einer Pressemitteilung verspricht er "singen, tanzen, lachen, Sport machen und relaxen". Wer am längsten dabei bleibt und sich in Spielen gegen die Miturlauberinnen und -urlauber durchsetzen kann, gewinnt am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Wie liegen die Sendetermine von "club der guten Laune"? Und welche Promis sind als Kandidaten mit dabei? Hier in diesem Artikel erfahren Sie mehr dazu, ebenso wie zur Übertragung und zur Wiederholung der Sendung.

Wann war der Start von "Club der guten Laune"?

Der "Club der guten Laune" öffnete seine Pforten am 4. Mai 2022 auf dem Sender Sat.1. Die Dreharbeiten sollen schon im Januar über die Bühne gegangen sein.

"Club der guten Laune": Sendetermine und Sendezeit

Insgesamt laufen acht Folgen des neuen Formats "Club der guten Laune". Die einzelnen Episoden werden immer mittwochs ausgestrahlt. Hier finden Sie eine Übersicht der Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 04.05.2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 11.05.2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 25.05.2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 01.06.2022, 22.30 Uhr, Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 08.06.2022, 22.30 Uhr, Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 15.06.2022, 22.30 Uhr, Sat.1

Folge 7: Mittwoch, 22.06.2022, 22.30 Uhr, Sat.1

Folge 8: Mittwoch, 29.06.2022, 22.30 Uhr, Sat.1

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im "Club der guten Laune"

Produziert wird "Club der guten Laune" von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit der Rainer Laux Productions. Insgesamt wird es elf Teilnehmer geben. Diese Kandidatinnen und Kandidaten bei "Club der guten Laune" sind dabei:

Jenny Elvers

Martin Semmelrogge

Julian F. M. Stoeckel

Joey Heindle

Cora Schumacher

Marc Terenzi

Iris Abel

Lorenz Büffel

Vanessa Mariposa

Sebastian Fobe

Theresia Fischer

Sat.1, "Club der guten Laune": Wiederholung und Übertragung

Wie läuft die Übertragung und Wiederholung von "Club der guten Laune" im TV oder Stream ab? Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das neue Reality-Format auch im Live-Stream auf der Homepage von Sat.1 ansehen. Üblicherweise gibt es die Sendungen außerdem auch auf der Streaming-Plattform Joyn.

Für gewöhnlich sind die Episoden nach der Ausstrahlung im TV ebenfalls noch auf Joyn abrufbar. Falls Sie die Ausstrahlung im TV verpassen sollten, können Sie die Folgen so im Nachhinein online im Stream ansehen.