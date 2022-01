Club der guten Laune: Das ist zu Start und Sendeterminen bekannt

Bei Sat.1 eröffnet demnächst der "Club der guten Laune". Was bisher zum Start, zu den Sendeterminen und zur Sendezeit der neuen Promi-Show bekannt ist. Alle Infos.

Ob Streit und Zickereien hier wohl ausbleiben? Sat.1 hat angekündigt, ein neues TV-Format mit prominenten Kandidatinnen und Kandidaten an den Start zu bringen: den "Club der guten Laune". Darüber, was genau dahinter steckt, ist noch nicht viel bekannt.

Die Zutaten scheinen jedoch altbekannt: Der Sender schickt zehn Promis gemeinsam an eine sonnige Location, Sat.1 nennt dies in diesem Falle "Cluburlaub". In einer Pressemitteilung verspricht er "singen, tanzen, lachen, Sport machen und relaxen". Wer am längsten dabei bleibt und sich in Spielen gegen die Miturlauberinnen und -urlauber durchsetzen kann, gewinnt am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Welche Infos sind bisher bekannt? Was hat Sat.1 zu Start, Sendeterminen und Sendezeit verraten? Und welche Promis sind als Kandidaten bestätigt? Hier in diesem Artikel erfahren Sie mehr dazu, ebenso wie zur Übertragung und zur Wiederholung der Sendung.

Neues Format: Wann ist der Start von "Club der guten Laune"?

Laut Auskunft der Sendergruppe um Sat.1 soll der "Club der guten Laune" im Früh-Sommer 2022 seine Pforten öffnen. Ein genauer Termin wurde allerdings noch nicht genannt. Die Dreharbeiten sollen aber schon im Januar gestartet sein.

"Club der guten Laune" auf Sat.1: Sendetermine und Sendezeit

Zu den Sendeterminen und zur Sendezeit der neuen Reality-Show hat der Privatsender noch nichts verlauten lassen. Sobald sich dies ändert, werden die Infos hier an dieser Stelle ergänzt.

Alle Infos zum "Club der guten Laune"

Über das genaue Konzept der Sendung hüllt sich der Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann noch in Schweigen. Er verrät nur so viel: "Mit dem 'Club der guten Laune' wollen wir im PromiBB-Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmer:innen wie Zuschauer:innen im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann."

Produziert wird "Club der guten Laune" von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit der Rainer Laux Productions.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im "Club der guten Laune"

Immerhin wurden aber schon drei der insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten von "Club der guten Laune" enthüllt. So haben laut Sat.1 Schauspieler Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers und Schauspieler Martin Semmelrogge die Koffer gepackt und sind in den gemeinsamen Cluburlaub aufgebrochen. Wer die anderen sieben Promis sind, ist noch nicht bekannt. Sobald sie veröffentlicht werden, ergänzen wir die Namen.

Sat.1, "Club der guten Laune": Wiederholung und Übertragung

Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das neue Reality-Format vermutlich auch im Live-Stream auf der Homepage von Sat.1 ansehen. Üblicherweise gibt es die Sendungen außerdem auch auf der Streaming-Plattform Joyn.

Für gewöhnlich sind die Episoden nach der Ausstrahlung im TV ebenfalls noch auf Joyn abrufbar. Falls Sie die Ausstrahlung im TV verpassen sollten, können Sie die Folgen so im Nachhinein online im Stream ansehen.

