"Club der guten Laune": Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung der Show

Seit Mai gibt es "Club der guten Laune" live im TV und Stream bei Sat.1 zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung des Reality-Formats haben wir hier.

Das altbekannte Reality-Rezept sieht so aus: Prominente oder auch unbekannte Kandidatinnen und Kandidaten in eine Villa an einem schönen Ort schicken und darauf hoffen, dass sich das Drama von allein entwickelt. Bei "Club der guten Laune" will Sat.1 aber offenbar eine neue Formel im Reality-Genre etablieren.

Zwar werden auch hier Promis in den Cluburlaub an einer "traumhaften Location" geschickt, das Format soll aber weniger Fremdschämen und dem Namen entsprechend mehr gute Laune beim Publikum hervorrufen. Ob dem Sender das gelingt, können Sie sich im Mai ansehen.

Wie läuft die Übertragung von "Club der guten Laune"? Gibt es das neue Reality-Format auch live im Stream zu sehen? Kann man die Wiederholung der Folgen im Free-TV sehen und sind die Episoden online abrufbar? Antworten auf diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Artikel für Sie.

"Club der guten Laune": Übertragung live im TV und Stream

Die neue Reality-Show "Club der guten Laune" gibt es seit dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20.15 Uhr im linearen Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Ab dem 01. Juni 2022 zieht Sat1 die Sendung jedoch auf einen späteren Sendeplatz: Dann wird der "Club der guten Laune" immer ab 22.30 Uhr zu sehen sein.

Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das neue Reality-Format auch im Live-Stream auf der Homepage von Sat.1 ansehen. Alternativ gibt es "Club der guten Laune" auch auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen.

"Club der guten Laune": Ganze Folgen als Wiederholung

Falls Sie die Ausstrahlung im TV verpassen haben sollten, können Sie die Folgen auch im Nachhinein kostenlos online im Stream ansehen. Dazu haben Sie wie bereits bei der Live-Ausstrahlung zwei Möglichkeiten.

Zum einen gibt es die ganzen Folgen direkt bei Sat.1 in der Wiederholung. Darüber hinaus können Sie die Episoden von "Club der guten Laune" nach der Ausstrahlung auch über den Streaming-Dienst Joyn abrufen.

Ablauf der Show: Worum geht es bei "Club der guten Laune"?

Insgesamt nehmen elf prominenten Kandidatinnen und Kandidaten an dem neuen hauseigenen Reality-Format teil. In jeder Folge scheidet einer von ihnen aus und muss die Show verlassen. Am Ende kann einer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Um sich das Geld zu sichern, müssen sich die Promis in verschiedenen Challenges gegenüber ihren Miturlaubern beweisen. Sat.1 verspricht, dass die Stars gemeinsam "singen, tanzen, lachen, Sport machen und relaxen" werden.

Mitte April hat Sat.1 auch bekannt gegeben welche elf Promis in der Show dabei sein werden. Diese prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer checken im "Club der guten Laune" ein:

Schauspielerin Jenny Elvers

Schauspieler Martin Semmelrogge

Influencer Julian F. M. Stoeckel

Sänger Joey Heindle

Model Cora Schumacher

Sänger Marc Terenzi

Reality-TV-Star Iris Abel

Sänger Lorenz Büffel

Reality-TV-Star Vanessa Mariposa

Reality-TV-Star Sebastian Fobe

Model Theresia Fischer