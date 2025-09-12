„Club der roten Bänder – Die neue Generation“: Start, Handlung, Besetzung – Was ist bekannt?

Vor ziemlich genau einem Jahrzehnt, nämlich im November 2025, startete die Dramedy-Serie „Club der roten Bänder“ beim Sender VOX und schrieb Fernsehgeschichte. Die Handlung rund um die Jugendlichen Leo, Jonas, Emma, Hugo, Toni und Alex begeisterte das Publikum so sehr, dass sie unter anderem 2016 und 2017 als beste deutsche TV-Serie den Deutschen Fernsehpreis sowie den Jupiter-Award gewann. Darüber hinaus wurde sie bei den „International Emmy Kids Awards“ mit einem Emmy in der Kategorie „Series“ ausgezeichnet.

Der „Club der Roten Bänder“ dreht sich um das Leben teils schwerkranker Jugendlicher, die im Krankenhaus eine tiefe Freundschaft zueinander aufbauen und gemeinsam gegen ihre Krankheiten sowie die Herausforderungen des Erwachsenwerdens kämpfen. Ihr gemeinsames Erkennungszeichen sind rote OP-Bänder – daher rührt auch der Titel der Serie. 2019 erschien sogar ein Kinofilm unter dem Titel „Club der roten Bänder – Wie alles begann“. Die Handlung der Serie und des Films beruht auf der autobiografischen Vorlage „Polseres vermelles“ von Albert Espinosa und somit auf einer wahren Geschichte.

Mit „Club der roten Bänder – Die neue Generation“ kehrt die Erfolgsserie nun also in einer Neuauflage zurück. Wann genau ist der Start? Was ist zur Handlung und zur Besetzung der neuen Folgen bekannt? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

„Club der roten Bänder – Die neue Generation“: Start der Neuauflage

Ein konkreter Starttermin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Aktuell steht nur die vage Information im Raum, dass die Neuauflage von „Club der roten Bänder“ für das kommende Jahr 2026 bei VOX und auf RTL+ geplant ist. Mitte August 2025 fiel die erste Klappe im Umland von Köln. Sobald von offizieller Seite ein konkretes Startdatum genannt wird, finden Sie die entsprechenden Infos an dieser Stelle.

Wie sieht die Handlung von „Club der roten Bänder – Die neue Generation“ aus?

Da es sich bei „Club der roten Bänder – Die neue Generation“ um eine Neuauflage handelt, dürfte sich die Handlung nicht allzu sehr von der bereits bekannten Serie unterscheiden. Im Mittelpunkt stehen wieder mehrere Jugendliche, die unter verschiedenen schweren Erkrankungen leiden und sich im Krankenhaus kennenlernen. Philipp, Yannik, Nora, Charlie und Elias bauen schließlich eine Freundschaft zueinander auf und gründen den „Club der roten Bänder“, dessen Mitglieder als gemeinsames Zeichen ein rotes OP-Bändchen tragen. Gemeinsam unterstützen sie sich im Kampf gegen ihre Krankheiten, geben sich Halt und bewältigen schwierige Themen wie Verlust und Trauer. Im Vergleich zur früheren Serie sollen neue Akzente gesetzt und die Geschichte mit einem zeitgemäßen Blick auf die heutige Generation erzählt werden.

Das ist der Cast von „Club der roten Bänder – Die neue Generation“

Der Haupt-Cast der Neuauflage steht bereits fest: Alle fünf Hauptrollen werden von jungen Nachwuchstalenten gespielt, die bislang noch keinem breiten Publikum bekannt sind. Welche Darstellerinnen und Darsteller außerdem mit dabei sind, wurde bislang noch nicht enthüllt. Sobald dazu nähere Informationen vorliegen, werden diese hier ergänzt.

Das sind die Hauptdarsteller von „Club der roten Bänder – Die neue Generation“:

Yoran Leicher spielt Yannik

Mariama Jobe spielt Nora

Voicu Dumitraş spielt Elias

Greta Krämer spielt Charlie

Jona Levin Nicolai spielt Philipp