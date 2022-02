"Cobra Kai", Staffel 5: Was ist bekannt?

Zu Staffel 5 von "Cobra Kai" gibt es jetzt Neuigkeiten. Wir haben alle Infos für Sie zusammengefasst.

Die Serien-Fortsetzung der Filmreihe "Karete Kid" kommt mit einer neuen Staffel. Zwar läuft demnächst erst Staffel 4 bei Netflix, doch nun wurde bekanntgegeben: Es wird eine 5. Staffel geben. Wir haben alle bereits bekannten Infos für Sie zusammengefasst.

"Cobra Kai", Staffel 5: Ist der Start-Termin bekannt?

Die 4. Staffel der Dramedy-Serie gibt es ab dem Silvestermorgen dieses Jahres bei Netflix auf Abruf. Fans der Serie dürfen sich jetzt schon freuen, denn die Produktion hat nun bekanntgegeben, dass Staffel 5 folgen wird. Co-Schöpfer von "Cobra Kai", Jon Hurwitz, postete ein Foto auf Twitter, das die Fortsetzung beweisen soll. Doch gibt es überhaupt schon weitere Infos, wo doch noch nicht einmal die vierte Staffel veröffentlicht wurde? Noch nicht. Doch wir werden unseren Artikel stets aktualisieren und neue Infos ergänzen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Handlung von "Cobra Kai"

Bei der Material-Arts-Serie "Cobra Kai" handelt es sich um eine Dramedy, die auf der Filmreihe "Karate Kid" basiert. Die Serie stellt die Fortsetzung zu den Filmen dar und die Handlung beginnt 34 Jahre nach dem ersten Teil. Es gibt bereits vier Staffeln der Serie - die letzte erscheint am Silvestermorgen 2022. Die ersten beiden gingen bei YouTube Red an den Start, die dritte sollte es bei YouTube selbst zu sehen geben. Vergangenes Jahr wechselte die Serie dann den Anbieter und Staffel 3 wie auch Staffel 4 werden bei der Streaming-Plattform Netflix veröffentlicht.

Video: dpa

34 Jahre nach dem Karateturnier-Finale setzt die Handlung der Serien-Fortsetzung "Cobra Kai" an. Johnny Lawrence ist am Ende: Geschieden und fast ohne Kontakt zu seinem Sohn muss er als Handwerker und Hausmeister arbeiten und abgelaufene Lebensmittel konsumieren, um über die Runden zu kommen. LaRusso auf der anderen Seite ist mittlerweile ein erfolgreicher Autohändler und Besitzer mehrerer Filialen. Seine größten Sorgen drehen sich um seine zwei Kinder. Durch einen Zwischenfall wird Johnnys Auto beschädigt und kommt ausgerechnet zur Reparatur zu LaRusso. Diese Begegnung weckt in Johnny schließlich den Wunsch, sein Leben in den Griff zu bekommen und eröffnet sein eigenes Karate-Studio, ein Anlaufpunkt für Außenseiter, die Johnny unterstützen möchte.

Besetzung: Schauspieler von "Corba Kai"

Da uns aktuell noch keinerlei Informationen zu Staffel 5 von "Cobra Kai" vorliegen, wissen wir dementsprechend auch noch nicht, welche Schauspieler in der Fortsetzung mit dabei sein werden. Sobald es hier aber weitere Infos gibt, werden wir unseren Artikel anpassen.

Hier haben wir Ihnen deshalb bis dahin eine Übersicht über die bisherige Besetzung im Hauptcast der Dramedy-Serie zusammengestellt:

Lesen Sie dazu auch

Rolle Schauspieler Synchronsprecher Johnny Lawrence William Zabka Dennis Schmidt-Foß Daniel LaRusso Ralph Macchio Rainer Fritzsche Miguel Diaz Xolo Maridueña Julian Tennstedt Amanda LaRusso Courtney Henggeler Melanie Hinze Samantha LaRusso Mary Mouser Jodie Blank Robby Keene Tanner Buchanan Flemming Stein Eli "Hawk" Moskowitz Jacob Bertrand Fabian Heinrich Demetri Gianni Decenzo Hannes Maurer John Kreese Martin Kove Ronald Nitschke Tory Nichols Peyton List Alice Bauer