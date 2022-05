"Cobra Kai", Staffel 5: Alles rund um Start und Besetzung

Auf Netflix wird es die fünfte Staffel von "Cobra Kai" geben. Wissenswertes rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Netflix, gibt es hier.

Die neue und mittlerweile fünfte Staffel von "Cobra Kai" steht an - und in diesem Jahr sogar früher als üblich. Bei der Material-Arts-Serie "Cobra Kai" handelt es sich um eine Dramedy, die auf der Filmreihe "Karate Kid" basiert. Die Serie stellt die Fortsetzung zu den Filmen dar und die Handlung beginnt 34 Jahre nach dem ersten Teil. Es gibt bereits vier Staffeln der Serie. Die ersten beiden gingen bei YouTube Red an den Start, die dritte sollte es bei YouTube selbst zu sehen geben. Vergangenes Jahr wechselte die Serie dann den Anbieter und Staffel 3 wie auch Staffel 4 wurden bei der Streaming-Plattform Netflix veröffentlicht - genauso auch Staffel 5.

"Cobra Kai", Staffel 5: Wann ist der Start?

Die fünfte Staffel von "Cobra Kai" startet am 09. September 2022. Hier gibt es eine Übersicht:

Das sind die Folgen von "Cobra Kai", Staffel 5

Die Folgennamen wurden zwar von Netflix noch nicht bekanntgegeben, was allerdings schon mal klar ist: Es wird zehn Folgen geben, die alle ab dem 09. September verfügbar sein werden. Nach Bekanntgabe werden die Folgennamen hier ergänzt. Wir haben für Sie eine Übersicht:

Handlung von "Cobra Kai", Staffel 5

Die fünfte Staffel von "Cobra Kai" schließt genau an die vierte Staffel an. 34 Jahre nach dem Karateturnier-Finale setzt die Handlung der Serien-Fortsetzung "Cobra Kai" an.

Beim Turnier ging es nicht mit rechten Dingen zu und der Schiedsrichter wurde bestochen. Daniel beschließt daraufhin sein Karate-Studio, Miyagi-Do, erstmal zu schließen - was natürlich nicht von Dauer sein soll. Daniel holt sich Unterstützung von einem alten Freund aus Japan. Daniel und sein Freund Chozen versuchen Terrys Franchise-Pläne zu verhindern. Aber auch Terry holt sich Unterstützung. Jonny Lawrence wendet der Kampfkunst hingegen den Rücken zu und versucht den Schaden, den er verursacht hat, wiedergutzumachen.

Jonny macht sich derweil auf nach Mexico, um Miguel zu suchen. Miguel ist unterwegs, um seinen leiblichen Vater zu suchen. Währendessen hat Samantha immer noch mit der Niederlage zu kämpfen.

Besetzung: Schauspieler von "Corba Kai", Staffel 5

Hier haben wir für Sie den Cast der fünften Staffel von "Cobra Kai":

Rolle Schauspieler Synchronsprecher Johnny Lawrence William Zabka Dennis Schmidt-Foß Daniel LaRusso Ralph Macchio Rainer Fritzsche Miguel Diaz Xolo Maridueña Julian Tennstedt Amanda LaRusso Courtney Henggeler Melanie Hinze Samantha LaRusso Mary Mouser Jodie Blank Robby Keene Tanner Buchanan Flemming Stein Eli "Hawk" Moskowitz Jacob Bertrand Fabian Heinrich Demetri Gianni Decenzo Hannes Maurer John Kreese Martin Kove Ronald Nitschke Tory Nichols Peyton List Alice Bauer

"Cobra Kai", Staffel 5: Das ist der Trailer

Sie möchten sich gerne vorab einen Einblick in die fünfte Staffel von "Cobra Kai" verschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig. Hier haben wir Ihnen den Trailer verlinkt:

Stream auf Netflix: "Cobra Kai", Staffel 5

Die neue Staffel von "Cobra Kai" wird es beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst, Netflix, zu sehen geben. Um ein Abo ab zuschließen, fallen monatliche Kosten von 7,99 Euro für einen Zugang an.