Oasis spielt 2025 auch Konzerte in Südamerika

Die Britpopband Oasis will bei ihrer Comeback-Tournee auch mehrere Konzerte in Südamerika spielen. Die Gruppe um die Brüder Noel und Liam Gallagher kündigte insgesamt fünf Auftritte in Argentinien, Chile und Brasilien im Herbst 2025 an.

Am 15. und 16. November 2025 sind zwei Konzerte in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geplant. Nach einem Auftritt in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile am 19. November stehen noch zwei Shows in der brasilianischen Großstadt São Paulo am 22. und 23. November auf dem Plan. Der Ticketverkauf beginnt am nächsten Mittwoch (13. November 2024).

Damit steigt die Zahl der Konzerte im Rahmen der «Oasis Live '25»-Tour auf knapp 40. Die bisher angekündigten Shows waren alle in Windeseile ausverkauft.

Zieht es Oasis auch nach Ostasien?

Zwischen Juli und September plant Oasis mehrere Auftritte in ihrer Heimat Großbritannien sowie in Irland, den USA, Kanada und Mexiko. Vor der Reise nach Südamerika stehen Ende Oktober und Anfang November noch mehrere Konzerte in Australien auf dem Tourneeplan. Spekulationen gibt es zudem um einen Abstecher nach Ostasien.

Noel und Liam Gallagher hatten im Sommer angekündigt, im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen zu wollen. Die Band aus Manchester, die mit Songs wie «Wonderwall» und «Don't Look Back in Anger» musikalisch die 1990er Jahre geprägt hatte, hatte sich vor 15 Jahren nach einem Streit der Brüder getrennt.