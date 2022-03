Spaß mit Todsünden: Neue Comedy-Show mit Tahnee ab 16. März

Promis erzählen von ihren dunklen Seiten: Tahnee will mit ihren Gästen über Habgier, Trägheit oder Zorn sprechen. Die Liste der Eingeladenen ist lang und illuster.

Marijke Amado redet über Trägheit, Isabel Varell über Habgier und Oliver Pocher zum Thema Zorn: Das gibt die Gästeliste der neuen ARD-Comedyshow "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" in den kommenden Wochen her.

Die Show von Comedienne Tahnee (29) "rund um die biblischen Todsünden" startet online am Mittwoch (16. März) und im Ersten am Donnerstag (17. März, 23.35 Uhr). Weitere Folgen sind dann an den Donnerstagen danach bis Ende April zu sehen, jeweils einen Tag vor der Ausstrahlung schon in der ARD-Mediathek.

"Tahnee nimmt alle Anwesenden und deren dunkle Seiten kritisch-augenzwinkernd unter die Lupe", teilte der für die Sendung verantwortliche SWR mit. Zu den weiteren Gästen gehören etwa Dragkünstler Marcella Rockefeller, Schauspieler Michael Mittermeier, Sänger Clueso und Kabarettistin Idil Baydar.

