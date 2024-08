"Comedy Battle": Sendetermine und alle Infos zur Übertragung

"Humor kennt keine Grenzen", verrät uns Joyn. Zum ersten Mal produzieren die Ableger des Streaming-Anbieters in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein gemeinsames Format. In sechs Folgen "Comedy Battle" wird grenzüberschreitend gelacht, wenn 31 Comedians aus den drei Ländern in 18 Battles gegeneinander antreten.

Sendetermine von "Comedy Battle"

Joyn hat sechs Folgen angekündigt. Wenn wir von einer wöchentlichen Abfolge ausgehen, sind dies die vorläufigen Sendetermine:

Mittwoch, 24. Juli 2024, Joyn

Mittwoch, 31. Juli 2024, Joyn

Mittwoch, 7. August 2024, Joyn

Mittwoch, 14. August 2024, Joyn

Mittwoch, 21. August 2024, Joyn

Mittwoch, 28. August 2024. Joyn

Worum geht es bei "Comedy Battle"?

In den bissigen "Comedy Battle"-Zweikämpfen steht multinationales Gerangel und gemeinsames Lachen im Vordergrund. Die Comedians feuern ihre besten Pointen ab, um ihr Gegenüber humorvoll zu grillen. Dabei muss man sowohl kräftig austeilen als auch sportlich einstecken können. Jede Folge präsentiert zwei Länder-Duelle und ein Historien-Battle, in dem Comedians in die Haut prominenter Persönlichkeiten schlüpfen. Hierbei könnten Szenarien entstehen, in denen Eva ihren Adam gehörig auf die Schippe nimmt, die Queen einen gewissen Harry Potter völlig irroyal entzaubert oder Greta Thunberg unserem allseits verehrten Donald Trump gehörig die Leviten liest.

Comedians

Das sind die Comedians der Show...

… aus Deutschland

Ingo Appel

Passun Azhand

Lena Beermann

Kristina Bogansky

Hendrik Brehmer

Gino Christofaro

Sara Karas

Ana Lucía

Matthias Ludwig

Anissa Loucif

Florentine Osche

Drew Portnoy

Daniele Rizzo

Benni Stark

Rasmus Symanzik

Hans Thalhammer

Josepha Walter

… aus Österreich

Roland Otto Bauschenberger

Pascal Hausberger

Hubert Mayr

Niko Nagl

Erika Ratcliffe

Satansbratan

John Smile

David Stockenreitner

… aus der Schweiz

Jozo Brica

Teddy Hall

Cenk Korkmaz

Reena Krishnaraja

Leila Ladari

Jane Mumford

Jury und Moderator

Über Sieg und Niederlage entscheidet die Jury aus einer Expertin und zwei Experten - getreu dem drei Länder-Motto:

Abdelkarim (Deutschland)

Angelika Niedetzky (Österreich)

Charles Nguela (Schweiz)

Der österreichische Moderator Chris Stephan präsentiert das "Comedy Battle".

Übertragung von "Comedy Battle" im Stream

Die Dreiländer-Show läuft seit 24. Juli 2024 bei Joyn, dem Streaming-Dienst der Sendergruppe. Dessen Basisdienst ist komplett gratis, man muss sich lediglich registrieren. Wenn Sie allerdings ein paar Bonbons zusätzlich wünschen, sollten Sie das Premium-Abonnement Joyn Plus in Erwägung ziehen. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Sie laut Angaben des Dienstes "mehr Serien und Shows bereits vor der TV-Ausstrahlung, mehr Live-TV mit sechs Pay-TV-Sendern". Aktuelle und weitergehende Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Gibt es eine Wiederholung von "Comedy Battle"?

"Comedy Battle" können Sie am Tag des Uploads direkt bei Joyn ansehen, die Folgen bleiben aber auch darüber hinaus auf Abruf verfügbar.