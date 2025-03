Action-Star Keanu Reeves holt Regisseur Justin Lin an Bord

Hollywood-Star Keanu Reeves (60, «Speed», «Matrix») macht mit «Fast & Furious 9»-Regisseur Justin Lin (53) gemeinsame Sache. Reeves will die Hauptrolle in der Netflix-Adaption seines eigenen Comics «BRZRKR» (ausgesprochen «Berserker») spielen. Lin soll den Action-Stoff inszenieren und auch als Produzent mitwirken, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet. Mattson Tomlin («The Batman 2») ist als Drehbuchautor an Bord.

Basierend auf der Originalidee von Reeves, hat der Schauspieler mit Matt Kindt, der bereits als Autor für Marvel und DC geschrieben hat, die Geschichte um den unsterblichen Krieger «B» entworfen. Die erste Ausgabe der Comic-Serie war 2021 erschienen. In dem Comic geht es um einen Halbgott, der seine Unsterblichkeit satthat. Seit 80.000 Jahren kämpft er in unterschiedlichen Schlachten und arbeitet nun auf der Erde mit der US-Regierung zusammen.

Reeves, der zuletzt als Auftragskiller John Wick in dem Action-Thriller «John Wick: Kapitel 4» zuschlug, ist auch ein begeisterter Motorsportfan. Bei einem bekannten Autorennen in den USA ging er im vorigen Oktober selbst an den Start - in einem roten Fahrzeug mit der Aufschrift «BRZRKR».

Das Comic-Logo «BRZRKR» ziert auch den Rennwagen von Hollywood-Star Keanu Reeves. (Archivbild) Foto: Darron Cummings/AP/dpa