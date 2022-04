Corona-Regeln in Schulen in Bayern: Maske, Testpflicht & Quarantäne

Die Lockerungen der Corona-Regelungen nehmen zu. Auch an bayerischen Schulen verändert sich einiges rund um Maske, Testpflicht und Quarantäne. Wir klären auf.

Die Maske ist im Zuge der Lockerungen in den bayerischen Schulen gefallen. Konkret bedeutet das, dass sowohl Lehrer/innen und Schüler/innen während des Unterrichts keine Maske mehr tragen müssen. Gleiches gilt für den Gang, oder den Pausenhof. Eine Maske muss also theoretisch gar nicht mehr mitgeführt werden, wenn die Anreise nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden ist.

Verschwindet das Symbol der Corona-Pandemie? Elf Fakten zur Maske

Es gibt auch Kritik an Wegfall der Masken in Schulen

Es gibt einige Befürworter dieser neuen Regelungen, doch nicht alle sind begeistert von der neuen Freiheit - auch weil sie sich am Ende als Fata Morgana entpuppen könnte. "Die Maske fällt und die Schulen werden noch mehr Ausfälle zu verzeichnen haben. Jetzt lockern heißt zu riskieren, dass Schülerinnen und Schüler noch weniger Unterricht haben", sagt beispielsweise Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). Auch die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände übt Kritik: "Die Maske ist ein erwiesenermaßen sehr effektives und gleichzeitig einfach handhabbares Mittel, um Infektionen zu minimieren, Infektionsketten zu unterbrechen. Deshalb sehen wir diese Lockerung an den Schulen zum jetzigen Zeitpunkt als sehr kritisch."

Video: dpa Exklusiv

Von der Politik kommen unterdessen Appellen. Der Kultusminister Michael Piazolo rät, dass in der Pause und auf dem Gang weiterhin die Maske getragen wird. Wenn es einen Infektionsfall in der Klasse gegeben hat, dann plädiert er für ein Tragen der Maske am Sitzplatz für fünf Tage.

Coronatests an bayerischen Schulen fallen im Mai weg

Am 1. Mai 2022 wird das Testkonzept an bayerischen Schulen und Kindergärten neu ausgerichtet. Ab dann werden generelle Testungen eingestellt. Dadurch wird den neuen Isolations- und Quarantäneempfehlungen des Bundes gefolgt.

Lesen Sie dazu auch

Bis zum 30. April bleibt das derzeitige Testkonzept an Schulen und in der Kindertagesbetreuung noch bestehen. Aktuell werden die Schülerinnen und Schüler dreimal die Woche getestet.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Wie sind die Quarantäne-Regelungen an Schulen in Bayern?

Die Quarantäne-Regelung bleiben zunächst bestehen, ein Ende der verpflichtenden Quarantäne bei einer Corona-Infektion ist zunächst vom Tisch. Das betrifft auch die Schulen in Bayern. Falls Schülerinnen und Schüler positiv auf Covid-19 getestet werden, dürfen sie den Präsenzunterricht nicht besuchen. Selbiges gilt für die Lehrkräfte.